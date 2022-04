Mageworx kündigt das Release seiner ersten Shopware-Plugins an

Mit der Veröffentlichung der ersten beiden Plugins für Shopware betritt Mageworx den Markt für Shopware-Erweiterungen.

MINNEAPOLIS, MINNESOTA, UNITED STATES, April 29, 2022 / EINPresswire.com / -- Das sich seit 2008 auf die Entwicklung von Magento-Erweiterungen und Shopify-Apps spezialisierende Software-Entwicklungsunternehmen Mageworx kündigt heute den Eintritt in den Markt für Shopware-Erweiterungen und die Veröffentlichung seiner beiden ersten Plugins für Shopware an – Downloadable Files & Product Attachments und SEO Cross Links. Die Tests von Lösungen begannen am Anfang des Jahres und wurden vor kurzem erfolgreich abgeschlossen."Jede der Plattformen, mit denen wir arbeiten, bietet flexible, zuverlässige und moderne Erfahrungen. Gemeinsam mit Magento und Shopify lassen Shopware und seine modulare Architektur das Unternehmen schnell starten und erheblich wachsen. Unsere Shopware-Plugins stimmen mit den Unternehmenswerten und unserem Engagement für die Lösungsentwicklung überein, die dem Benutzer einen echten Mehrwert bietet und gleichzeitig bewährten Verfahren und Shopware-Entwicklungsstandards entspricht", so Vitaly Dudzin, CEO von Mageworx. "Wir sind ständig auf der Suche nach neuen technologischen Möglichkeiten und aktuelle Innovationen, damit helfen wir Online-Händlern, unter den Bedingungen der sich ständig ändernden Verbraucheranforderungen und -erwartungen erfolgreich zu sein."Das Plugin Downloadable Files & Product Attachments von Mageworx ermöglicht es den Shop-Administratoren, herunterladbare Dateien beliebiger Größe und beliebigen Formats an Produktseiten anzuhängen, die Anzahl der Downloads zu begrenzen und Dateien in voller Übereinstimmung mit den Geschäftsanforderungen der Händler zu verwalten.SEO Cross Links führt Automatisierungsmöglichkeiten der externen und internen Verlinkung für Shopware-basierte Unternehmen für die Kategorie-, Produkt- und CMS-Seitenvein. Das Plugin ersetzt eine bestimmte Anzahl von Keywords durch Querverlinkung und lässt sie automatisch aktualisieren, wenn sich die URL einer Entität ändert.Über Mageworx: Mageworx ist ein in den USA ansässiges Unternehmen mit einem Entwicklungsbüro in Polen, konzentriert sich auf die Entwicklung von hochgradig anpassbaren, benutzerfreundlichen, sauber kodierten und gut unterstützten Lösungen. Mit wachsender Erfahrung im E-Commerce konzentriert sich Mageworx auf die Erweiterung von den Standardfunktionen der beliebtesten Plattformen wie Magento, Shopify und jetzt Shopware, damit hilft es den Unternehmen, mögliche Funktionslücken schnell, kostengünstig und mühelos zu schließen.Zugriff auf die vollständige Liste der Shopware-Plugins von Mageworx haben Sie im Shopware plugin store