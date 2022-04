Poe sa sanction kaugnay ng hacked accounts:

Ang ginawang pag-anunsyo ng BSP ng pag-sanction nito sa mga nabanggit na bangko ay nararapat lamang.

Umaasa ang mga depositor ng buong pananagutan nila para sa mga danyos at nawalang halaga.

Ang paglalatag at pagbubukas ng detalye ng naturang sanction at hakbang na ginawa ng pamahalaan ay makatutulong upang ganap na magtiwala ang ating mga konsyumer.

Inaasahan nating paiigtingin ng mga bangko ang kani-kanilang internal na sistema para masigurong hindi na muling makokompromiso ang mga pinaghirapang ipon ng ating mga kababayan.

Ang malalim na tiwala ng publiko sa integridad ng sistema ng mga bangko ay mahalaga sa pagbangon ng ating ekonomiya.

Poe on sanctions over hacked accounts:

We welcome the BSP's announcement that it has taken action on the banks involved.

Depositors expect full accountability and recompense for the damages and losses incurred.

Laying down the specifics of the sanctions and actions duly taken by government will help assure consumers that they are amply protected and looked after.

We count on banks to heighten their efforts to fortify their systems and safeguard the hard-earned savings of our depositors.

Deepening public confidence in our banking system is crucial to the timely recovery of our economy.