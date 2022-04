Kiko, Sharon, Donny welcome 'Christ' farmers from Sumilao, San Simon

BACLARAN, Parañaque -- Vice-presidential candidate Kiko Pangilinan, together with his family and San Simon, Pampanga farmers who first endorsed him, on Thursday welcomed the Sumilao farmers who marched from Bukidnon to Manila to campaign for him and Vice-President Leni Robredo.

Against the background music of "Rosas" and the pealing of church bells, the farmers walked from the church gate with Pangilinan, his wife Sharon Cuneta, their children Frankie, Miel and Miguel, his brother Anthony and his nephew Donny to the front of the church. Midway, children offered the farmers roses.

Fr. Teodulo Holgado, who stood by the steps of the of the Redemptorist Church, announced, "Narito na. Salubungin natin ang ating mga kapatid na magsasaka, kasama ang ating kapatid na Kiko Pangilinan at Miss Sharon Cuneta."

"Ang pagsalubong sa mga magsasaka ay pagsalubong kay Kristo. Ang pag-aalay ng bulaklak ng mga kabataan ay pag-aalay ng pag-asa ng sambayanan. Salubungin natin sila ng isang masigabong palakpakan," he said.

Fr. Holgado said this celebration shows how the marginalized are valued in the Robredo-Pangilinan electoral campaign.

"Ang pagdiriwang ng mga nasa laylayan ay pagdiriwang ng pag-asa ng bayan...Sila, na buhay na simbahan ni Kristo, ay ating tinatanggap. Sila ang mga anak ng Diyos. Silang mga pinahahalagahan ng Diyos, ang mga nasa laylayan," he said.

Fr. Holgado said the farmers' journey is the country's procession to express their feelings and call to realize God's promise.

"Isang magandang pagkakataon ito mga kapatid ang pagsasama-sama ng sinasabi ni Hesus, ang salitang nagkatawang tao, kapiling natin," he said.

After blessing the farmers, Fr. Holgado proceeded to bless Pangilinan and Cuneta, who are celebrating their 26th wedding anniversary today.

"Radikal na pag-ibig ang sinamahan niyo, Kiko, Sharon, na siyang ginugunita niyo sa inyong pagsasama ng 26 na taon. Nasa gitna niyo si Kristo, isang magsasaka," the priest said referring to Tatang Neg of San Simon, Pampanga. "Kaanib, ka-anibersaryo, namin kayo sa tagumpay ng inyong pagsasama. Isang selebrasyon."

As he invited the couple to come forward to receive his blessing, Fr. Holgado said, "Abante tayo...Syempre paabante tayo. Hindi tayo aatras sa laban na ito." And the crowd cheered, "Laban, Kiko."

"Sa kamay na ito dumaloy ang pagmamahal ng Diyos...Sinabuhay ng mga magsasaka sa pagal nilang kamay ang pagmamahal. Babasbasan natin sila...Biyaya sa biyaya, kailangan nila ang Inyong tulong at ang kalinga ng Birheng Maria. Magkaisa sana ang kanilang mga puso...Maranasan ang kagalakan ng Iyong pagmamahal. Matanto nawa nila na ang pagmamahal ay mula sa 'Yo at Ikaw ang kaganapan ng lahat," he said.

Fr. Holgado then sang a wedding song for the couple.

"Ang palad na nagbibigay ng pagpapala ay palad ng mga magsasaka na nagtatanim ng buhay upang ibahagi sa amin. Ikaw na naging pagkain ay malapit sa magsasaka. Sila na magsasaka ay pagpalain mo, kasama ni Kiko, Sharon, at Leni, na magsasama-sama sa bukas na maganda, na ganap na buhay," he said.

In response, Pangilinan greeted his wife a happy anniversary. "Mula noon hanggang ngayon, lalong umigting ang aking pagmamahal sa kanya," the senator said.

Pangilinan said he is running for vice-president primarily for the farmers -- to advance their interest and their well-being.

"Sa ating mga magsasaka, kayo ang dahilan ng aking pagtakbo...Hindi kayo binibigyan ng karampatang respeto. Bakit sila ang nagpapakain sa atin, sila naman ang kapos, di mabigyan ng masustansyang pagkain ang sariling pamilya? Baguhin natin ito," he said.

"Pagkakataon na pasalamatan ko kayo. Salamat sa inyong sakripisyo, sa tuloy-tuloy na pagtatanim, na pag-aani para may pagkain tayong lahat. Sabi nga ni Frankie noong siya ay nine years old, dapat ang turing sa mga magsasaka ay pareho ng turing sa mga magulang, dahil sila ang nagpapakain sa atin," he said.

"Buong puso at tapang na ipaglalaban ko ang inyong hanay, pakikinggan ang inyong daing...Mahal namin kayo [ni Sharon]. Tuloy-tuloy na. Ipanalo na natin ito," Pangilinan added.

