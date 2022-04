Pangilinan condemns vandalism of Leni-Kiko murals in Navotas 'LALONG PINIPIGIL, LALONG GINIGIPIT, LALONG TATAPANG, LALONG LALABAN'

MALABON -- Vice-presidential candidate Kiko Pangilinan on Wednesday rebuked political opponents in Navotas who vandalized several Leni-Kiko murals, saying his and Vice-President Leni Robredo's supporters will not be cowed by this dastardly act but instead be emboldened to campaign harder for their tandem.

At the campaign sortie here, Malabon Mayor Len Oreta endorsed the Robredo and Pangilinan, as well as the Tropang Angat senatorial slate that includes Teddy Baguilat, Leila De Lima, Chel Diokno, Dick Gordon, Risa Hontiveros, Alex Lacson, Sonny Matula, and Sonny Trillanes.

"Makikiusap ako. Dapat pa nating magsipag. Kaya natin 'to. Walang imposible. Kailangan magtulong-tulong, sama-sama," the mayor addressed the crowd.

"Gusto ko ang kinabukasan ng ating mga kabataan...Ayaw natin sa bastos, mamatay-tao, magnanakaw...Wag yun. Kailangan sa matapat at nagmamahal sa kapwa Pilipino. Kaya nakikiusap ako para kay Leni Robredo, number 10 sa balota. At kailangan kasama Kiko Pangilinan," Oreta said.

"Ipaglaban natin ang kinabukasan ng ating mga anak. Mga anak natin, nakataya. Pakiusap ko lang," he added.

On the issue of vandalism of Leni-Kiko murals, Pangilinan said, "At dito ang balita natin iyong mga katunggali natin ay gumagamit nang dahas at hindi tamang mga paraan ... vandalism dyan sa Navotas. Iyong mural na ginawa ng ating mga volunteers."

"Kung akala nila madadaan nila sa ganyang klaseng takutan na tayo ay matatakot nagkakamali sila. Lalong pinipigil, lalong ginigipit, lalong tatapang, lalong lalaban. Hindi tayo papayag sa isang klaseng bulok na paraan," he added.

Pangilinan asked supporters to calmly convince the undecided and confused among Filipino voters.

"Huwag taasan ng kilay...ang maraming undecided o nalilito. Kausapin sa maayos na paraan," he said.

Pangilinan compared his courtship of his now wife Sharon Cuneta, with whom he is celebrating their 26th wedding anniversary, to the ongoing national electoral campaign.

"Binigay niyo sa akin ang tiwala sa tatlong beses kong naging senador. At hindi ko kayo binigo. Hindi ako nasangkot sa anumang anomalya. Pinahalagahan ko ang inyong tiwala. Ganoon talaga. Aalagaan mo, mamahalin mo," he said.

"Mahal ko si Sharon, ayaw ko siyang masaktan. At hindi dahil myembro ako ng Takusa (Takot sa Asawa) o ng Uhaw, yung Union of Husbands Afraid of Wives," he jested.

Pangilinan warned against choosing liars.

"Pag binoto ang sinungaling, tuloy-tuloy ang pagsisinungaling hanggang pag-upo. Itatago ang pagnanakaw," he said.