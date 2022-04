Une agence novatrice de relations publics et de branding passe au télétravail pour se développer à l'échelle mondiale

Une nouvelle façon de travailler. Travailleurs hybrides pour une agence mondiale.

LONDON, UNITED KINGDOM, April 21, 2022 / EINPresswire.com / -- DA Creative Studio , une agence installée en Royaume-Uni, a annoncé avoir adopté le modèle de travail hybride après la fermeture de son siège.DA Creative Studio, qui a été formé à Hull il y a huit ans, avant de s'étendre à Londres à la fin de l'année dernière, a annoncé avoir pris la décision audacieuse de fermer son siège. L'équipe a adopté le modèle de travail hybride avec succès depuis plusieurs mois maintenant, pendant intégrant de nouveaux clients dans divers secteurs. Cette dernière étape les voit s'engager pour un modèle de travail plus flexible dans l'ensemble de l'agence.Le directeur créatif et PDG, Calvin Innes , a déclaré à propos de cette décision : « Les deux dernières années ont permis aux entreprises du monde entier de réévaluer leur façon de faire les choses et ce qui convient à leurs équipes. Pour DA, la collaboration a toujours été au cœur de tout ce que nous faisons, il est donc extrêmement important que nous continuions dans cette voie alors que nous passons au télétravail. C'est pourquoi notre nouveau plan implique des réunions d'équipe régulières et des «retraites d'idéation» où nous pouvons conserver la collaboration qui est si vitale pour notre production créative.Nous avons donné à notre équipe un contrôle total sur l'endroit où ils travaillent et quand ils travaillent. Constatant que l'équilibre travail-vie personnelle est essentiel et nous croyons fermement que lorsque les gens sont bien traités, lorsqu'ils ont le temps de voir les pièces de l'école de leur enfant et qu'ils ne sont pas obligés d'adapter leur vie au travail, ils produisent de bien meilleurs résultats. »Cette décision intervient après que l'agence s'est associée à une entreprise de santé au travail, Latus Health , plus tôt cette année. Avec une attention accrue portée au bien-être des salariés, un nombre croissant d'entreprises se tournent vers le travail hybride ou à distance comme solution. Comme l'explique Calvin, le succès de ce modèle passe aussi par la mise en place des bonnes structures d'assistance des salariés.« Il ne suffit pas de dire, voilà, allez travailler à la maison. Les entreprises doivent reconnaître que tous les employés sont différents et peuvent avoir des exigences différentes en matière de travail à distance. En proposant des cartes café, un accompagnement santé et bien-être, des équipements spécifiques à chaque collaborateur et des rencontres en face à face régulières, c’est tout à fait possible. Cela nécessite juste une certaine planification et, plus important encore, une écoute pour bien le faire, » dit Calvin Innes, le directeur créatif et PDG de DA Creative Studio.Cette évolution du modèle commercial intervient alors que l'agence cherche à élargir sa clientèle au-delà du Royaume-Uni. Avec plusieurs clients déjà implantés à travers l'Europe, l'équipe vise aux États-Unis et prévoit d'étendre son offre à l'international au cours des 12 à 18 prochains mois.