TOBIAS GOSTNER espande la propria attività a Bolzano

BOLZANO, ITALY, April 14, 2022 / EINPresswire.com / -- La Residence Tova SAS di Gostner Tobias & C. Amministrata dal omonimo Tobias Gostner , si occupa con successo dello sviluppo di un attività nel settore turistico.La società costituita nel 2014 con ufficio Bolzano in via della mostra 9, negli anni ha mostrato un rapido sviluppo nel settore e oggi annovera strutture di prestigio quali Residence Fink , per un totale di più di 100 unità abitative con più di 300 posti letto dedicati ai turisti che visitano Bolzano.La Residence Tova SAS di Gostner Tobias & C. ha recentemente ampliato la propria attività ritirando un nuovo palazzo in via Claudia Augusta.La struttura è composta da 5 unità abitative e sarà operativa per l’affitto dal mese di giugno.Contattato telefonicamente il Sig. Tobias Gostner dichiara: “ Sono davvero entusiasta di essere coinvolto attivamente nella vita economica e sociale di Bolzano, credo molto nelle potenzialità del territorio e sicuramente resterà il centro dei miei interessi imprenditoriali.”