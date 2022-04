PHILIPPINES, April 6 - Press Release April 6, 2022 HONTIVEROS GAINS SUPPORT FROM MOTORCYCLE TAXI RIDERS Senator Risa Hontiveros gained support from the motorcycle taxi riders group, saying that such support fuels her to continue to push for a legislative agenda promoting the riders' safety and dignity at work. "Nagpapasalamat ako sa suporta ng ating mga magigiting na Kuya at Ate Angkas. Ito ang magiging inspirasyon ko sa patuloy na pagsusulong ng inyong kapakanan at karapatan. Sisiguraduhin nating hindi kayo maiiwan sa ride na ito," Hontiveros said. During the Angkas Safety Fiesta event, the riders and owners of the transport service provider, Angkas, expressed their support for the candidacy of Hontiveros who is seeking another term in the Senate. Back in 2019, Hontiveros met with at least 1,000 Angkas riders to encourage them to become "Ambassadors of Safe Spaces" and promote a culture of safe spaces on the road especially for female riders availing of their services. Now, the reelectionist Senator pledged to support the passage of the Motorcycle taxi law and the establishment of more welfare-based programs for riders that will not only protect their rights but also ensure safety at work. "Dapat ding masiguro na ligtas kayo habang naghahanapbuhay. Road safety is key. Suportado natin ang paglalagay ng speed limit sa matataong kalsada at mas maigting na implementasyon ng programa hinggil sa road safety. Isusulong natin na bilisan at maagap na ayusin ang mga sira at hindi ligtas na kalsada na kalimitang dahilan ng aksidente sa mga riders," she said. She also promised to work on unburdening the riders of fees in training requirements in securing licenses as well as in the motor vehicle inspection system. "Oras na rin para gawing libre ang mga training requirements kapag kukuha ng lisensya pati na sa motor vehicle inspection system. Isusulong natin ito." Hontiveros has been a supporter of the riders community. Amid the reported abuses and exploitation in the gig economy, she filed a resolution seeking to look into the working conditions of the affected sector -- including delivery riders and motorcycle taxi riders. Likewise, she provided free medical services to the riders through her Healthy Pinas mobile clinic. "Dapat ligtas, kumikita ng naaayon sa pinupuhunan nating sakripisyo, oras at pagod, at higit sa lahat, may dignidad sa trabaho. Ito ang pinagtatrabahuhan nating healthy buhay at hanapbuhay para sa bawat manggagawang Pilipino. Sana ay payagan ninyo akong umangkas muli sa byahe ninyo papunta sa katuparan ng inyong mga pangarap," she concluded. HONTIVEROS, UMANI NG SUPORTA MULA SA MOTORCYCLE TAXI RIDERS Nakakuha ng suporta si Senador Risa Hontiveros mula sa grupo ng motorcycle taxi riders. Aniya, ang suportang ito ang kanyang inspirasyon upang patuloy itaguyod ang kaligtasan at dignidad ng mga rider sa trabaho. "Nagpapasalamat ako sa suporta ng ating mga magigiting na Kuya at Ate Angkas. Ito ang magiging inspirasyon ko sa patuloy na pagsusulong ng inyong kapakanan at karapatan. Sisiguraduhin nating hindi kayo maiiwan sa ride na ito," ani Hontiveros. Sa ginanap na Angkas Safety Fiesta, nagpahayag ng suporta ang mga rider at may-ari ng transport service provider na Angkas sa kandidatura ni Hontiveros na muling tumatakbo sa Senado. Noong 2019, nakipagpulong si Hontiveros sa hindi bababa sa 1,000 Angkas riders para hikayatin sila na maging "Ambassadors of Safe Spaces" at isulong ang kultura ng safe spaces sa pampublikong sasakyan lalo na para sa mga kababaihan na gumagamit ng kanilang mga serbisyo. Ngayon, nangako ang reelectionist Senator na susuportahan ang pagpasa ng Motorcycle taxi law at ang pagtatatag ng mas maraming welfare-based programs para sa mga rider na hindi lamang magpoprotekta sa kanilang mga karapatan kundi magtitiyak din ng kaligtasan sa trabaho. "Dapat ding masiguro na ligtas kayo habang naghahanapbuhay. Road safety is key. Suportado natin ang paglalagay ng speed limit sa matataong kalsada at mas maigting na implementasyon ng programa hinggil sa road safety. Isusulong natin na bilisan at maagap na ayusin ang mga sira at hindi ligtas na kalsada na kalimitang dahilan ng aksidente sa mga riders," sabi ni Hontiveros. Nangako rin siya na gagawa ng paraan upang pagaanin ang mga bayarin at training requirements sa pagkuha ng mga lisensya gayundin sa motor vehicle inspection system na isa sa mga concern ng sektor. "Oras na rin para gawing libre ang mga training requirements kapag kukuha ng lisensya pati na sa motor vehicle inspection system. Isusulong natin ito." Si Hontiveros ay naging tagasuporta ng riders community. Sa gitna ng mga naiulat na pang-aabuso at pagsasamantala sa gig economy, naghain siya ng resolusyon na naglalayong tingnan ang mga kondisyon sa pagtatrabaho ng apektadong sektor -- kabilang ang mga delivery riders at motorcycle taxi riders. Gayundin, nagbigay siya ng libreng serbisyong medikal sa pamamagitan ng kanyang Healthy Pinas mobile clinic. "Dapat ligtas, kumikita ng naaayon sa pinupuhunan nating sakripisyo, oras at pagod, at higit sa lahat, may dignidad sa trabaho. Ito ang pinagtatrabahuhan nating healthy buhay at hanapbuhay para sa bawat manggagawang Pilipino. Sana ay payagan ninyo akong umangkas muli sa byahe ninyo papunta sa katuparan ng inyong mga pangarap," pagtatapos ni Hontiveros.