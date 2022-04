Dispatch from Crame No. 1,244: Sen. Leila M. De Lima's Reaction to the Responses to the Question during the Presidential COMELEC debate

4/4/22

Kudos to COMELEC and Ms. Ces Drilon for asking the tough question.

Ito ang klima ng takot na ginawa ni Duterte. Napakalinaw na ang ginawa sa akin ni Duterte ay political persecution at panggigipit lamang dahil sa personal vendetta. Subalit kahit mga naturingang kandidato pagka-pangulo ay natatakot magsalita sa isyu mismo ng persecution, sa loob man o labas ng isang debate.

Si VP Leni at Ka Leody lamang ang may tapang na magsalita ng totoo ukol sa kawalang hustisya na patuloy na ginagawa sa akin.

But be that as it may, I am nothing but innocent of whatever garbage of accusation thrown against me by this administration and anyone seeking brownie points from Duterte, including those using the Presidential debates to parrot the lies.

Basta't patas lamang ang batas at ang hukuman, walang ibang katapusan ang mga kaso laban sa akin kung hindi ibasura ang mga ito at kasuhan at parusahan ang mga nagkalat ng kasinungalingan, mula witnesses hanggang sa mga handlers nito at mga opisyales na responsable.

Kaunting panahon na lamang at babalik din ang hustisya sa ating bansa. Hindi lamang para sa akin kundi para sa libu-libo nating mga kababayan na naging biktima ng kalupitan at kawalang galang sa batas at karapatang-pantao ni Duterte.

Lalabas din ang katotohanan, at makakalaya din ako para ibaglaban ang karapatan at hustisya para sa lahat. ###

(Access the handwritten version here: https://issuu.com/senatorleilam.delima/docs/dispatch_no._1244)