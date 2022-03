Adnami schließt Partnerschaft mit AutoScout24, dem größten pan-europäischen Online-Automarkt

Adnami autoscout24 Adnami

BERLIN, GERMANY, March 28, 2022 / EINPresswire.com / -- Berlin, Deutschland 28. März 2022: Das Adtech-Unternehmen Adnami gab heute seine neue Partnerschaft mit AutoScout24, dem größten pan-europäischen Online-Automarkt, bekannt. Die neue Zusammenarbeit umfasst die Zertifizierung von AutoScout24 für die programmatische Anzeigenschaltung von High-Impact-Formaten.Adnami ist ein junges Unternehmen aus Dänemark, welches im letzten Jahr von 6 auf 30 Mitarbeiter wachsen konnte. Adnami bietet eine Technologie an, die Publishern, Agenturen und Marken, mehr Transparenz und eine bessere Kontrolle über ihre High-Impact-Kampagnen ermöglicht. Die Partnerschaft eröffnet neue und weitere Kooperationen in der DACH-Region und ermöglicht Werbetreibenden, sich über aufmerksamkeitsstarke Premium-Formate auf einer der größten deutschen Websites zu präsentieren.AutoScout24 bietet seit 1998 privaten Verbrauchern, Autohändlern und Kooperationspartnern eine umfassende digitale Plattform für den Online-Autohandel. Heute ist es mit über 30 Millionen monatlichen Nutzern die führende Online-Autobörse in Europa. Durch die neue Partnerschaft, können Werbetreibende auf Autoscout24, nun vereinfacht über den Programmatischen Einkauf mit einem Mobile Understitial oder der Dynamic Sitebar werben.Vaughan Belhamine, Vice President Media Product bei AutoScout24, kommentiert: “Wir haben eine steigende Nachfrage von Agenturen und Werbetreibenden nach mehr Premium-Formaten auf unserer Seite festgestellt, insbesondere jetzt, wo wir uns dem "Aussterben von 3rd Party Cookies " nähern. Wir glauben, dass sich mehr Werbetreibende lokalen und/oder Nischenmedien zuwenden werden, was die Nachfrage nach Premium-Werbung auf unserer Seite erhöhen könnte. Wir haben nach einem Partner gesucht, der uns aufmerksamkeitsstarke Formate liefern kann, ohne die Komplexität oder die Notwendigkeit von IO-Deals. Wir haben uns für die Zusammenarbeit mit Adnami entschieden, weil sie die Formate liefern konnten, die wir uns gewünscht haben, und gleichzeitig flexibel und in Einklang mit unseren Bedürfnissen sind."Auf Seiten von Adnami hat Mie Borg, International Sales Director, das Projekt geleitet. Sie sagt: "High Impact ist bereits ein bekanntes Format für Automarken, was wahrscheinlich an der Wirkung auf das Brand Image zurückzuführen ist. Die Zusammenarbeit mit AutoScout24 ist nicht nur ein innovativer Weg, High Impact in der Branche weiter zu standardisieren, sondern auch eine Möglichkeit, mehr Werbetreibenden in der DACH-Region Premium-Formate anzubieten. AutoScout24 ist der perfekte Partner für uns, da sie uns neue Werbetreibende vorstellen und gleichzeitig ein Sparringspartner sind, um unser Format Portfolio zu verbessern."Über Adnami:Adnami's High-Impact-Werbeplattform liefert spannende Formate für Kunden und erhöht Erträge für Publisher und Marken. Adnami´s auf Vorlagen basierter und plattformunabhängiger Ansatz für High Impact Ads bietet eine skalierbare und automatisierte Lösung für aufmerksamkeitsstarke und wirkungsvolle Werbekampagnen. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und arbeitet heute mit einer Vielzahl von Kunden in ganz Europa zusammen, darunter Heineken, BMW, American Express, Disney und Samsung.Website: www.adnami.io Über AutoScout24AutoScout24 ist der größte pan-europäische Online-Automarkt mit über 30 Millionen Nutzern pro Monat und mehr als 43.000 Händlerpartnern. Die Reichweite von AutoScout24 umfasst die europäischen Kernmärkte Deutschland, Belgien, Niederlande, Italien, Österreich, Frankreich und Luxemburg. Seit 1998 bietet AutoScout24 privaten Nutzern, Autohändlern und weiteren Kooperationspartnern aus den Bereichen Automobil-, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen eine umfassende digitale Plattform für den Online-Autohandel. Auf der Plattform kann man gebrauchte und neue Autos, Motorräder, Caravans und Nutzfahrzeuge kaufen und verkaufen. Im Jahr 2020 schließt sich der Leasingspezialist LeasingMarkt.de der AutoScout24-Gruppe an. Zusammen bilden die beiden Marktplätze das größte Online-Leasingangebot in Deutschland.Website: www.autoscout24.de