Poe on P500 aid:

Compared to P200, the P500 per month aid to the poorest of the poor may look better on its face but there's a catch.

From the earlier promised year-long assistance, it was announced that the cash aid can be guaranteed for only three months.

Stretched to a month, P500 translates to only P16.67 per day, which is insufficient to cover for the oil price hikes in the past few weeks. Too paltry that it could not afford a family a half kilo of rice.

As the Russia-Ukraine conflict continues, the oil price hikes' domino effect on the cost of our commodities is further punishing our people, especially the poor.

Every year, various agencies receive audit reports of unused or unobligated funds running in the billions that could be tapped for exigencies.

It is adding insult to agony to be close-fisted in allocating aid for a few months and leaving our people's woes hanging for the next administration to solve.

Poe sa P500 ayuda:

Kumpara sa P200, ang P500 kada buwan na ayuda sa pinakamahihirap nating kababayan ay tila mas mabuti sa unang tingin lamang.

Mula sa naunang pangakong isang taong tulong, nauwi ito sa pahayag na ang ayuda ay garantisado lamang sa loob ng tatlong buwan.

Kapag binanat sa isang buwan, ang P500 ay katumbas lamang ng P16.67 kada araw, na kulang na kulang pa rin para matugunan ang mga pangangailangang dulot ng pagtaas ng presyo ng langis. Napakaliit nito na hindi man lang kayang makabili ang isang pamilya ng kalahating kilo ng bigas.

Habang nagpapatuloy ang Russia-Ukraine conflict, pinarurusahan ang ating mga mamamayan, lalo na ang mga mahihirap, ng mala-dominong epekto ng pagsirit ng presyo ng langis sa halaga ng mga pangunahing bilihin.

Kada taon, nakakatanggap ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan ng mga audit report ukol sa mga hindi nagamit o unobligated funds na nasa bilyon-bilyon at maaari namang gamitin sa pangangailangan ng taumbayan.

Ang pagkuyom ng palad sa pagbibigay ng tulong sa loob ng ilang buwan na nga lamang ay dagdag insulto sa pasakit ng ating mga kababayan. Ang kanilang kalagayan ay hindi dapat hayaang nakabitin para resolbahin na lang ng susunod na administrasyon.