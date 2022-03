Armis nomme Jean-Michel Tavernier Country Manager France

À cette fonction, Jean-Michel aura en charge la constitution des équipes de vente et de distribution, ainsi que l’accélération de l’activité dans secteurs clés

PARIS, FRANCE, March 22, 2022 / EINPresswire.com / -- Armis , plateforme de visibilité unifiée des biens et de sécurité leader du marché, annonce la nomination de M. Jean-Michel Tavernier au poste de Country Manager France, avec effet immédiat. À cette fonction, M. Jean-Michel Tavernier aura en charge la constitution des équipes de vente et de distribution, ainsi que l’accélération de l’activité dans les secteurs clés du marché français. Les vingt-cinq années d’expertise de M. Tavernier dans le secteur de la sécurité des entreprises lui permettront de relever ce nouveau défi.Accroître les performances du groupe dans la régionCountry Manager France pour Armis, M. Jean-Michel Tavernier est rompu à la gestion et à la résolution des problématiques de cyber sécurité des groupes français et internationaux. M. Tavernier fait ses premières armes auprès de sociétés internationales, à l’instar de Cisco, Juniper, Tufin, etc. Des expériences qui lui confèrent une connaissance étendue du marché et des enjeux stratégiques de la cyber sécurité. M. Tavernier se verra ensuite confier la gestion de l’activité France d’Armis. Il s’emploiera à organiser les équipes commerciales, pour une meilleure couverture client et l’instauration de partenariats solides.« Ce nouveau rôle suit la logique de tous les postes occupés jusqu’à aujourd’hui. Il s’agira pour moi, de constituer une équipe commerciale forte, proche de ses clients et ayant la volonté d’augmenter les résultats d’Armis dans la région », commente M. Jean-Michel Tavernier. « La cybersécurité ne se limite bien sûr pas aux seuls intérêts des organisations, mais est une exigence du quotidien qui se manifeste dans tous nos appareils connectés. Les notions d’IOT ou d’OT tendent d’ailleurs à passer dans le langage courant. Armis a un rôle important à jouer dans la protection des actifs des organisations, mais aussi de l’utilisateur qui, sans toujours le savoir, est exposé. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je rejoins Armis », poursuit M. Tavernier.« Nous sommes ravis que Jean-Michel ait rejoint Armis et la région EMEA en particulier. Grâce à son expertise de la sécurité informatique et des réseaux de distribution, nous serons en mesure de réaliser notre potentiel de croissance », déclare M. Conor Coughlan, CAO et General Manager EMEA Armis. « La France, comme de nombreux pays, est de plus en plus connectée et aura besoin d'une protection fiable contre les cyberattaques et les personnes mal intentionnées. Nous sommes impatients de travailler avec Jean-Michel et son équipe, pour aider nos clients à surmonter ces obstacles. »Visibilité, détection des vulnérabilités et gestion des risquesLa croissance d'Armis tient à plusieurs raisons : la conquête d'une PDM toujours plus importante sur un marché en pleine expansion et l’exploration de nouvelles régions. Avant cette phase exploratoire, Armis a levé 300 millions de dollars de financement au total. Au cours des trois dernières années, Armis a enregistré une augmentation de 8 826 % de son C.A., pour figurer parmi les sociétés de cyber sécurité ayant la progression la plus rapide au monde. Ces performances lui permettent d’occuper la 25 e place des entreprises technologiques au développement le plus rapide en Amérique du Nord du Deloitte Technology Fast 500™ de 2021.Armis est la seule entreprise de cyber sécurité à fournir une visibilité complète, une détection des vulnérabilités et une gestion des risques pour tous les actifs dans les environnements informatiques, d'entreprise, médicaux, de technologie opérationnelle, ICS, IoT et IIoT. Armis dispose de l' écosystème de partenaires le plus robuste, permettant une détection des menaces en temps réel, grâce à l’utilisation de la plus grande base de connaissances des périphériques au monde (+ 2 milliard d'appareils suivis).À propos de ArmisArmis est une plateforme de visibilité unifiée des biens et de sécurité leader du marché, conçue pour réagir aux nouvelles menaces que créent les périphériques connectés. Les entreprises de la liste Fortune 1000 font confiance à notre solution de protection continue en temps réel pour connaître (avec un contexte complet) tous leurs périphériques gérés, non gérés et IoT, notamment les dispositifs médicaux (IoMT), les outils de technologie opérationnelle (OT) et les systèmes de contrôle industriel (ICS). Armis fournit une solution passive sans égal pour la gestion des biens de cybersécurité, la gestion des risques et l'automatisation. Armis est une société privée dont le siège se trouve à Palo Alto, en Californie.Contacts presse :Talkcom.PRMeddy Magloiremeddy-rp@talkcom.fr+33 (0)6 64 98 43 62ArmisDillon TownselSr. Director, Public & Media Relationsdillon@armis.com512-571-3455