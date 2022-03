PHILIPPINES, March 20 - Press Release March 19, 2022 Sen. Ping Lacson's Closing Statement at the Comelec's First Presidential Debate 2022 More at: https://pinglacson.net/article/senator-ping-lacsons-closing-statement-at-the-comelecs-first-presidential-debate-2022 Mula sa pagiging sundalo at alagad ng batas na lumaban sa terorismo, rebeldeng komunista at pusakal na kriminal; bilang Chief PNP na nagpatino at naglinis ng hanay ng kapulisan; bilang Senador na kailanman hindi nabahiran ng korapsyon, nais ko pong ipagpatuloy na magsilbi sa ating bayan. Among all the Presidential aspirants -- narito man o laging absent -- walang sinuman kundi ako ang sadya at aktwal na nagsugal ng sariling buhay sa pagligtas sa panganib ng sinuman. It takes a leader who is competent, qualified and experienced, to turn the promises of Unity, Bilis Aksyon, Angat Buhay into reality. Kailangan natin ng Pangulo na handang ipaglaban kayong lahat para ipanalo ang sambayanang Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas.