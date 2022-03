PHILIPPINES, March 8 - Press Release March 8, 2022 Sen. Leila M. de Lima's Message on Women's Day Kaisa ako ng buong mundo sa pagdiriwang ng Araw ng Kababaihan. Saludo po tayo sa mga kapwa natin kababaihan, na sa kabila ng dinanas at patuloy na dinaranas na pangmamaliit, pambabastos, panggigipit at pagyurak sa kanilang karapatan at pagkatao ay patuloy na lumalaban para sa kapakanan ng lahat at ng ating demokrasya. Hindi sumuko, hindi nagpatinag, sa halip ay lalong nagpakatatag. Nagpapasalamat din po ako sa lahat ng patuloy na nagtitiwala at sumusuporta sa aking mga ipinaglalaban. Naramdaman ko ang inyong pagmamahal lalo na sa mga unang nanindigan sa aking tabi noong pilit na binabastos at niyuyurakan ang aking pagkababae sa Kongreso, sa media at social media. Lubos ko rin itong naramdaman sa mga nanay at mga misis na inulila ng drug war, na sa kabila ng pagdadalamhati, ay lagi't lagi akong pinaalalahanan na "lalaban tayo, Sen. Leila, lalaban tayo. Sa gitna ng pinakamatinding krisis, ang kolektibong pagkilos ng kababaihan ay puwersang matatag, hindi natitinag. Nandito tayo ngayon dahil pinili ng mga kapwa natin babae na bumalikwas sa nakagisnan, na pumalag sa nakasanayan. Kaya naman bilang pagpapahalaga at pagpapatuloy ng laban, makakaasa kayo sa puspusan kong pagsusulong ng mga batas at resolusyon sa Senado para protektahan ang ating mga karapatan bilang babae, bilang ina, bilang Pilipina. Katulad ng dati kong sinabi, at lagi kong sasabihin sa lahat ng panahon: Sapagkat ang maging babae sa panahon ng ligalig ay maging babaeng lumalaban. Hanggang ang mga sipol at hipo ay tuluyan nang mangimi. Hanggang ang panaghoy ng inang inulila ay maging kolektibong sigaw ng pagkamit ng hustisya. Patuloy tayong lalaban. Lagi tayong maninindigan. Ibalik ang Hustisya! Mabuhay ang Kababaihan! ### Watch Sen. Leila de Lima's video message here: https://www.facebook.com/leiladelimaofficial/videos/1006942623250078/