Vigna Law Group: Caso contra el mini cabestrillo de Boston Scientific Solyx radicado en California

Boston Scientific demandada por lesiones producidas por el mini cabestrillo para el tratamiento de incontinencia urinaria por estrés.

Una gran mayoría de mis clientas han sufrido lesiones de neuralgia ilioinguinal, del obturador o del pudendo producidas por los cabestrillos retropúbicos y del transobturador.” — Greg Vigna, M.D., J.D.

SANTA BARBARA, CALIFORNIA, UNITED STATES, March 2, 2022 /EINPresswire.com/ -- El 7 de enero de 2022, Boston Scientific fue demandado por una mujer de California que sufrió lesiones producidas por el mini cabestrillo Solyx utilizado para el tratamiento de incontinencia urinaria por estrés (SUI, por sus siglas en inglés). La demanda se radicó en la Corte del Distrito Central de California de la Corte de Distrito de los Estados Unidos (5:22-cv-00032).

La Demandante está representada por Ben C. Martin y Laura Baughman de la firma Martin Baughman, PLLC y Greg Vigna, MD, JD. Ben Martin y Laura Baughman son abogados nacionales especializados en lesiones farmacéuticas en Dallas, Texas. El Dr. Vigna es un abogado que ejerce en California y Washington DC, especializado en lesiones catastróficas y lesiones neurológicas producidas por los dispositivos de malla transvaginal, incluida la neuralgia ilioinguinal, del pudendo y del obturador, y el síndrome de dolor regional complejo.

El Dr. Greg Vigna, médico practicante abogado nacional especializado en lesiones farmacéuticas y Asesor personal de salud certificado, declaró: “El mini cabestrillo Solyx es un cabestrillo del transobturador que requiere que sus anclajes se inserten en el músculo obturador interno de la pelvis, lo que se ha reconocido que es una causa de neuralgia aguda del pudendo y del obturador después de su implantación, o puede convertirse sintomática meses o años más tarde.”

El Dr. Vigna añade: “Mi bufete legal ha radicado casos muy grandes de lesiones en todo el país desde que el litigio multidistrito en West Virginia cerró sus puertas a nuevos casos en 2018. Una gran mayoría de mis clientas han sufrido lesiones de neuralgia ilioinguinal, del obturador o del pudendo producidas por los cabestrillos retropúbicos y del transobturador. La neuralgia se define como un ardor o dolor punzante que sigue la ruta de un nervio.”

Dr. Vigna concludes, “To date, the internal company documents related to Boston Scientific’s 522 Postmarket Surveillance Solyx Study has not been critiqued by plaintiff attorneys. That will soon change as we have multiple Solyx cases filed across the country, and we will obtain these documents and I look forward to a personal review.”

Los síntomas de neuralgia incluyen:

1) Ardor

2) dolor lacerante

3) dolor punzante

4) dolor irritante al tacto normal a lo largo de la distribución anatómica del nervio.

Los síntomas de las lesiones neurológicas producidas por los cabestrillos mediouretrales incluyen:

1) dolor inguinal

2) dolor de cadera

3) no poder usar pantalones apretados

4) Dolor o adormecimiento del clítoris

5) Dolor intense que hace que la penetración vaginal sea imposible

6) Dolor en el cóccix

7) Dolor anorectal

8) Vejiga dolorosa

9) Dolor al sentarse

Para más información sobre las bases anatómicas de las complicaciones del TOT, incluidas la neuralgia del obturador y del pudendo y los tratamientos para las mismas, pulse aquí: https://vignalawgroup.com/ebooks/pelvic-mesh-pain/#page=59

Pulse aquí para obtener un LIBRO GRATIS sobre el dolor causado por la malla vaginal: https://vignalawgroup.com/publications/

Pare ver artículos, recursos en vídeo e información, visite el portal educativo sobre la neuralgia del pudendo (https://pudendalportal.lifecare123.com/) o https://tvm.lifecare123.com/.

Pulse aquí para obtener más información sobre las complicaciones relacionadas con el cabestrillo: https://tvm.lifecare123.com/slingebook.html

