AB309 in Asm: Representative Steffen added as a coauthor - 2022-02-21

WISCONSIN, February 21 - An Act to amend 15.04 (1) (g), 16.765 (1), 16.765 (2), 36.09 (1) (e), 36.11 (3) (a), 36.12 (1), 38.04 (13) (b), 38.23 (1), 47.02 (3m) (f), 51.90, 66.1011 (1), 66.1201 (2m), 66.1213 (3), 66.1301 (2m), 66.1331 (2m), 66.1333 (3) (e) 2., 86.195 (5) (c), 106.50 (1), 106.50 (1m) (h), 106.50 (1m) (nm), 106.50 (5m) (f) 1., 106.52 (3) (a) 1., 106.52 (3) (a) 2., 106.52 (3) (a) 3., 106.52 (3) (a) 4., 106.52 (3) (a) 5., 106.58, 111.31 (1), 111.31 (2), 111.31 (3), 111.321, 111.70 (2), 111.81 (12) (b), 111.85 (2) (b), 118.019 (2d), 118.13 (1), 118.20 (1), 118.40 (4) (b) 2., 194.025, 224.77 (1) (o), 227.10 (3) (a), 230.01 (2) (b), 230.18, 234.29, 440.45 (1), 440.45 (2), 452.14 (3) (n), 625.12 (2), 632.35 and 756.001 (3); and to create 48.82 (7), 106.50 (1m) (v), 106.52 (1) (h), 111.32 (15), 111.373 and 628.34 (3) (c) of the statutes; Relating to: prohibiting discrimination based on vaccination status. (FE)