PHILIPPINES, February 18 - Press Release February 18, 2022 Statement of Kiko Pangilinan on vegetable smuggling "Smuggling syndicates are making a killing Pharmally style. Smuggling syndicates cornering imports of pork, fish, vegetables, fruits, sugar, rice are making a killing Pharmally style. Kahapon galing tayo sa komunidad ng mga magsasaka sa Atok, Benguet kung saan ipinarating nila sa atin ang kanilang pag-aray sa patuloy na importasyon ng mga gulay na siyang pumapatay sa kanilang kabuhayan. Sabi ni Edward Haight, nagtatanim ng repolyo at carrots: 'Sana naman ang ating pamahalaan ay huwag malasakitan ang mga produkto ng China kasi kawawa naman kaming mga magsasaka ng bansa.' Hindi patas ang kompetisyon sa merkado sapagkat mas mura ang presyo ng mga smuggled na gulay mula sa Tsina. Nakakalungkot at nakakagalit na mas sagana pa ang ipinapakitang suporta ng ating pamahalaan sa mga dayuhang magsasaka kaysa sa sariling atin. Ipinapakita lamang nito ang baluktot na prayoridad ng pamahalaan. Dapat bigyang halaga ang ating mga magsasaka at ang kanilang paghihirap na bigyang pagkain ang bawat tahanan. Bakit mas inuuna ang mga imported na gulay na ito? Tiyak na mayroong sabwatan na nangyayari at nagkakamal ng malaking kita ang mga taong sangkot dito. Food crisis after food crisis, the Department of Agriculture's default mode is to import. This is harming, if not killing, the agriculture and fishing industries. Importation is a big blow to the local farmers and fisherfolk. Kailangang unahin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda, hindi ang mga interes ng mga importer. Pag nagsawa na sila sa pagpapakain sa atin, makakaasa ba tayo sa ibang bansa na pakainin tayo?"