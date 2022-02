AB1048 in Asm: Read first time and referred to Committee on Ways and Means - 2022-02-17

WISCONSIN, February 17 - An Act to repeal 60.85 (1) (f), 66.1105 (2) (d), 70.043 (2), 70.47 (15), 70.53 (1) (a), 70.65 (2) (a) 2., 70.995 (1) (b), 70.995 (12r), 71.28 (5n) (a) 5. d., 74.11 (4), 74.11 (11) (b), 74.11 (12) (a) 1g., 74.11 (12) (d), 74.12 (6), 74.12 (11) (a) 1g., 74.12 (11) (d), 74.30 (1) (i), 74.42, 74.47 (3) (e), 74.55 and 76.69; to renumber 70.043 (1), 74.11 (11) (a) and 79.096 (1); to renumber and amend 79.096 (2) (a); to consolidate, renumber and amend 70.65 (2) (a) (intro.) and 1.; to amend 17.14 (1) (g), 26.03 (1m) (b) (intro.), 33.01 (9) (a), 33.01 (9) (am), 33.01 (9) (ar) 1., 33.01 (9) (b) 1., 60.85 (1) (h) 1. c., 60.85 (1) (o), 66.0435 (3) (g), 66.1105 (2) (f) 1. c., 66.1106 (1) (k), 70.02, 70.05 (5) (a) 1., 70.13 (3), 70.13 (7), 70.17 (1), 70.174, 70.18, 70.19, 70.20, 70.21 (1), 70.21 (1m) (intro.), 70.21 (2), 70.22 (1), 70.22 (2) (a), 70.29, 70.30 (intro.), 70.34, 70.345, 70.35 (1), 70.35 (2), 70.35 (3), 70.35 (4), 70.35 (5), 70.36 (1), 70.36 (2), 70.44 (1), 70.49 (2), 70.52, 70.65 (2) (b) (intro.), 70.68 (1), 70.73 (1) (b), 70.73 (1) (c), 70.73 (1) (d), 70.84, 70.855 (1) (intro.), 70.855 (1) (a), 70.855 (1) (b), 70.995 (1) (a), 70.995 (4), 70.995 (7) (b), 70.995 (8) (b) 1., 70.995 (12) (a), 71.07 (5n) (a) 5. a., 71.07 (5n) (a) 9. (intro.), 71.07 (5n) (a) 9. a., 71.07 (5n) (d) 2., 71.07 (6e) (a) 5., 71.07 (9) (a) 3., 71.17 (2), 71.28 (5n) (a) 5. a., 71.28 (5n) (a) 9. (intro.), 71.28 (5n) (a) 9. a., 71.28 (5n) (d) 2., 73.06 (3), 74.05 (1), 74.09 (2), 74.11 (6) (a), 74.11 (10) (a) 1., 74.11 (12) (a) (intro.), 74.11 (12) (b), 74.12 (7) (a), 74.12 (8) (a), 74.12 (9) (a), 74.12 (10) (a), 74.12 (11) (a) (intro.), 74.12 (11) (b), 74.29 (2), 74.30 (1m), 74.83, 74.87 (3), 77.84 (1), 79.095 (3), 174.065 (3), 815.18 (3) (intro.) and 978.05 (6) (a); and to create 16.5185 (1m), 60.85 (5) (j), 66.1105 (5) (j), 66.1106 (4) (e), 70.015, 70.111 (28), 70.17 (3), 70.995 (5n), 71.07 (5n) (a) 9. c., 71.28 (5n) (a) 9. c., 79.096 (1) (b), 79.096 (2) (a) 2., 79.096 (2) (c) and 79.096 (2) (d) of the statutes; Relating to: eliminating the personal property tax. (FE)