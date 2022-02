A la Saint Valentin, le menu du “I love fruit and veg from Europe” est "tentant", mais léger pour séduire le partenaire

Produits naturels et ingrédients sensuels protagonistes des recettes pour un petit-déjeuner et une after passionnés.

Produits naturels et ingrédients sensuels protagonistes des recettes pour un petit-déjeuner et une after passionnés.

FIRENZE, ITALIA, February 12, 2022 / EINPresswire.com / -- Le jour de la Saint-Valentin, le partenaire est séduit par des plats sexy et des desserts à base de fruits et légumes et beaucoup de soin en cuisine. Du petit-déjeuner à l'après-dîner, le projet cofinancé par la Commission européenne “ I love fruit and veg from Europe ”, qui promeut la consommation consciente de fruits et légumes frais, a proposé un menu spécial "passionné".Ici sont servis : crêpes spéciales, chocolats, truffes, gâteaux, résolument sensuels, mais aussi légers, préparés avec des ingrédients aphrodisiaques et des fruits et légumes frais. Un exemple? Pour faire rimer douceur, sensualité et gourmandise, les bananes, les amandes, le chocolat, les œufs, le piment, le poivre, le café, la cannelle et de nombreux fruits et épices, ne doivent pas manquer car ils peuvent rendre les desserts plus "tentants". Cette année : crêpes à servir au petit-déjeuner, l'incontournable gâteau au chocolat, truffes aphrodisiaques et le cocktail « Amour ».En plus des desserts, vous pouvez préparer diverses salades aphrodisiaques avec des fruits frais ou avec des crevettes et des oranges, de la laitue, des tranches de citron, des grains de grenade et du yaourt. Vous pouvez également vous faire plaisir avec des légumes frais comme la roquette, les concombres, le fenouil, enrichis d'amandes, de noisettes, de raisins secs et de fromages. Riches en vitamines et donc énergisantes, favorisent l’éros aussi les asperges, les poivrons, les oignons rouges, les aubergines et les chicorées avec lesquels préparer des accompagnements légers en les coupant en lanières et en les faisant sauter à la poêle avec un filet d'huile, sel et poivre.Savoureuses et capables d'éveiller tous les sens, voici les idées gourmandes du projet “I love fruit and veg from Europe” pour la fête des amoureux 2022. Des recettes qui peuvent exciter et rendre la journée des amoureux plus amusante.Livre de cuisine séduisant :Crêpes aux bananes caraméliséesIngrédients150 ml de lait75 g de farine1 oeuf1 cuillère à café de sucre1 morceau de beurre pour la poêleIngrédients de la banane caramélisée2 bananes10 g de sucre de canne10 g de beurre1 citron1 pincée de cannellePour la préparation de crêpesMettez tous les ingrédients dans un bol et mixez jusqu'à obtenir un mélange lisse et sans grumeaux. Prenez une casserole, mettez sur le feu et faites bien chauffer en ajoutant un petit morceau de beurre. Prenez une louche et utilisez-la pour verser le mélange petit à petit. Pour chaque crêpe à réaliser, faites pivoter la poêle afin qu'une fine couche se forme sur tout le fond. Au bout d'une minute, insérez une spatule sous la crêpe, retournez-la et laissez cuire encore 60 secondes.Pour la préparation de la banane caraméliséePelez et tranchez les bananes et versez dessus le jus de citron pour les empêcher de noircir. Faites chauffer le beurre avec le sucre dans une casserole, ajoutez les bananes et faites cuire quelques minutes jusqu'à ce qu'elles commencent à caraméliser. Ajoutez la pincée de cannelle, versez le jus du citron restant et faites sauter pendant trente secondes. Enfin, farcissez les crêpes et servez avec un bisou.Gâteau au chocolatIngrédients2 oeufs50 gr de beurre à température ambiante100 gr de farine50 gr de poudre de chocolat amer150 gr de sucre100 gr de crème fraîche1 pincée de sel50 ml de café amer2 cuillères à café de bicarbonate de soudeune pincée de pimentune pincée de cuillère à café de cannellePréparationMettez les œufs et le beurre à température ambiante dans un bol et mélangez jusqu'à consistance lisse. Ajoutez la farine et le cacao tamisés, le sucre, la crème fraîche, une pincée de sel, le café et mélangez. Ajoutez enfin le bicarbonate de soude, le piment et la cannelle. Mélangez bien, faites cuire à 180 degrés pendant environ une demi-heure et ravissez le palais.Truffes aphrodisiaquesIngrédients350 g de biscuits secs200 g de sucre2 oeufs200 g de beurre ramolli1 petit verre de liqueur200 g de chocolat noir50 g de cacao amerPréparationHachez grossièrement les biscuits et mettez-les de côté. Dans un bol, mélangez le sucre, les œufs, le beurre à température ambiante et la liqueur. Ajoutez les biscuits et le chocolat fondu au bain-marie et mélangez bien. Formez ensuite des boules de 2 cm de diamètre, trempez-les dans du cacao amer et mettez au réfrigérateur pendant quelques heures. Servez les truffes aphrodisiaques froides.Autre must de la Saint-Valentin, le cocktail « Amour », savoureux et facile à préparer.Ingrédients2/3 de sherry1/3 de vermouth rouge1 zeste de citronune pincée de poivrePréparationMettez tous les ingrédients dans un shaker avec un peu de glace et secouez pendant une minute. Versez le mélange dans un verre et servez avec un zeste de citron.