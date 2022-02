“I love fruit and veg from Europe” presenta il menù afrodisiaco a base di frutta e verdura per San Valentino

Dalla colazione al dopo cena, i piatti per riaccendere l’eros, a base di frutta e verdura fresca. Per i più bravi in cucina anche la torta stellata Red Passion.

FIRENZE, FI, ITALIA, February 12, 2022 / EINPresswire.com / -- Il partner si seduce con dolci, insalate e cocktail afrodisiaci a base di frutta e verdura, che riaccendono l’eros. A San Valentino, il progetto “ I love fruit and veg from Europe ”, cofinanziato dalla Commissione Europea, propone un menù goloso e sexy per una giornata dedicata al piacere dei sensi. E per far andare di pari passo dolcezza, sensualità e buona tavola non devono mancare ingredienti stuzzicanti come il cioccolato, le mandorle, le banane, le uova, la rucola, gli asparagi, il peperoncino, il pepe, il caffè, la cannella e tanti altri.In tavola morbide crêpes, deliziose torte, biscotti e cioccolatini decisamente sensuali, ma anche leggeri. E poi, insalate creative, preparate rigorosamente con quella frutta e verdura considerata anche afrodisiaca. E per i più bravi ai fornelli, un regalo esclusivo: la ricetta della torta “stellata” dello Chef del Cala Moresca Caracol Angelo Carannante “Red passion”.Il segreto di questo San Valentino 2022 è prendere il compagno per la gola mettendo tanta cura in cucina. Oltre ai dolci si possono preparare diverse insalate afrodisiache con frutta fresca, con gamberi e arance, con lattuga, fettine di limone, chicchi di melagrana e yogurt. Ci si può sbizzarrire anche con la verdura utilizzando la rucola, i cetrioli, i finocchi, arricchendola di mandorle, nocciole, uvetta e formaggi. Pieni di vitamine e quindi energizzanti, favoriscono l’erotismo anche asparagi, peperoni, cipolle rossa, melanzane e cicoria con cui preparare contorni light tagliandoli a listarelle e facendoli saltare in padella con un filo d’olio, sale e pepe.Divertenti, gustose e in grado di coinvolgere tutti i sensi, ecco alcune idee golose per la festa degli innamorati 2022 targate “I love fruit and veg from Europe”, il progetto finalizzato da incentivare il consumo consapevole di frutta e verdura, che renderanno questo San Valentino più “piccante”: crêpes con banane caramellate da servire a colazione, magari a letto, l’immancabile tortino al cioccolato, tartufini afrodisiaci e il cocktail “Amour”. Un ricettario per sedurre:Crêpes con banane caramellateIngredienti150 ml di latte75 g di farina1 uovo1 cucchiaino di zucchero1 pezzetto di burro per il padellinoIngredienti banane caramellate2 banane10 g zucchero di canna10 g burro1 limone1 pizzico di cannellaProcedimento per le crêpesMettete in una ciotola tutti gli ingredienti e frullateli fino a ottenere una pastella liscia e senza grumi. Prendete un padellino, mettetelo sul fuoco e riscaldatelo bene ungendolo con un pezzettino di burro. Prendete un mestolino e utilizzatelo per versare di volta in volta la pastella. Per ogni crêpe da realizzare, ruotate il padellino in modo che la pastella con uno strato sottile ricopra tutto il fondo. Dopo un minuto, infilate una spatola sotto la crêpe, rigiratela e fatela cuocere per altri 60 secondi.Procedimento per le banane caramellateSbucciate e affettate le banane e versate sopra il succo del limone per non farle annerire.Scaldate in una padella il burro con lo zucchero, unite le banane e cuocete per qualche minuto fino a quando cominceranno a caramellare. Aggiungete il pizzico di cannella, versate il succo del restante limone e saltate per trenta secondi. Infine, farcite le crêpes e servite con un bacio.Tortino al cioccolatoIngredienti2 uova50 gr di burro a temperatura ambiente100 gr di farina50 gr di cioccolato in polvere amaro150 gr di zucchero100 gr di panna fresca1 pizzico di sale50 ml di caffè amaro2 cucchiaini di bicarbonato di sodioun pizzico di peperoncinoun pizzico cucchiaino di cannellaProcedimentoMettete in una ciotola le uova e il burro a temperatura ambiente e frullate fino a ottenere una crema liscia. Unite la farina e il cacao setacciati, lo zucchero, la panna fresca, il pizzico di sale, il caffè e miscelate. Infine, aggiungete il bicarbonato, il peperoncino e la cannella. Mescolate bene, infornate a 180° per circa mezz’ora e deliziate il palato.Tartufini afrodisiaciIngredienti350 g biscotti secchi200 g zucchero2 uova200 g burro ammorbidito1 bicchierino di liquore200 g cioccolata fondente50 g cacao amaroProcedimentoTritate grossolanamente i biscotti e metteteli da parte. In una ciotola frullate zucchero, uova, burro a temperatura ambiente e liquore. Aggiungere i biscotti e il cioccolato sciolto a bagnomaria e amalgamate bene. Poi formate delle palline del diametro di 2 cm, passatele nel cacao amaro e mettete in frigorifero perun paio d’ore. Servite i tartufini afrodisiaci freddi.Altro must del San Valentino il cocktail “Amour”, gustoso e facile da preparare.Ingredienti2/3 di sherry1/3 di vermouth rosso1 scorza di limoneun pizzico di pepeProcedimentoInserite tutti gli ingredienti in uno shaker con un po’ di ghiaccio e agitate per un minuto. Versate la miscela in un calice e servite con una scorza di limone.Per San Valentino “I love fruit and veg from Europe” regala agli innamorati la ricetta esclusiva della torta “Red Passion” di Angelo Carannante Chef del Caracol, ristorante stellato del Cala Moresca di Bacoli, Italia, diretto da Pino Savoia e di proprietà degli imprenditori Roberto Laringe e Alfredo Gisonno.Scopri la ricetta della Torta stellata “Red passion” scaricando il comunicato stampa completo