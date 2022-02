impact.com går sammen med Norsk Tipping for at drive en sofistikeret partnerskabs strategi

Norsk Tipping impact.com Impact.com logo

Norges nationale lotteri vil benytte impact.com’s platform til at bygge automatisering og til at understøtte dynamiske partnerskaber

COPENHAGEN, DENMARK, February 11, 2022 / EINPresswire.com / -- Den ledende partnerskab administrations platform, impact.com , har annonceret et partnerskab med det nationale lotteri i Norge, Norsk Tipping, og har dermed vundet et meget konkurrencedygtigt offentligt udbud. Den vil nu overtage Norsk Tipping’s performance program, det mest betydningsfulde i Norge.Norsk Tipping er beliggende i Hamar og tilbyder en bred vifte af lotteri, sport og instant games i det norske marked. Det er ejet af den norske regering og administreres af det norske kulturministerie.Frédéric Taillier, impact.com’s General Manager Nordics fortæller: “Ved at blive belønnet med denne kontrakt - imod alle konkurrenterne på markedet - takket være vores markedsførende teknologi samt gennemsigtigheden oggranulariteten af vores tilbud, er det os en glæde at hjælpe Norsk Tipping til at forstå og optimere alle de forskellige trafikkilder og kunde oplevelser på tværs af overfloden af digitale kanaler i dag.Norsk Tipping vil bruge impact.com’s platform til at identificere muligheder ogudnytte automatisering, alt imens holdet bygger et vedholdende og højt ydende program som en del af en større, langsigtet strategi.”Mikkel Aukrust, Key Account Manager, Digital Channels hos Norsk Tipping, tilføjer: “Dette er en væsentlig og strategisk vigtig aftale for os i en tid, hvor præstationskanalen bliver mere og mere vigtigt for vores firma.“Norsk Tipping har arbejdet med digitale partnere i mange år og partnerskabs økonomien er et yderst vigtigt område for os, ”tilføjer han.“Gensidige partnerskaber med to-vejs værdier har været en kerne i vores operation siden begyndelsen og vil fortsætte med at være det.Vi ser frem til at benytte en bred vifte af partnerskaber via én enkelt platform, imens vi samarbejder med holdet bag Impact.com”.impact.com’s varierede klientel inkluderer Aller Media, og ELLOS, såvel som internationale klienter som Uber, Shopify og Wallmart. Dets team vokser på tværs af hele Europa imens det fortsætter med at transformere måden, hvorpå virksomheder administrerer og optimerer alle typer af partnerskaber; inklusive tilknyttede selskaber, influencers, udgivere af handelsindhold, B2B og mere.For mere information:frederic.taillier@impact.comPR Kontakt:Julia Linehan, The Digital Voice PR Agency LTDjulia@thedigitalvoice.co.ukOm impact.comimpact.com, verdens ledende partnerskab administrations platform, transformerer måden, hvorpå virksomheder administrerer og optimerer alle typer af partnerskaber - inklusive traditionelle tilknyttede selskaber, influencers, udgivere af handelsindhold, B2B og mere. Firmaets kraftfulde, formåls-byggede platform gør det nemt for forretninger at skabe, administrere og skalere et økosystem af partnerskaber, med de brands og fællesskaber som kunder stoler på for at foretage køb, skaffe information, og underholde sig selv, på arbejde, derhjemme, eller på farten. For at lære mere om, hvordan impact.com’s teknologiske platform og partnerskabs markedspladser driver omsætningsvækst for globale virksomheds brands, såsom Walmart, Uber, Shopify, Lenovo, L’Oreal, Fanatics og Levi’s, besøg www.impact.com