Gatchalian bill on microgrid system now a law; total electrification in PH possible

Expect the spur of microgrid development in rural areas in the country now that it has been institutionalized and the possibility of realizing total electrification of every household by year end, Senator Win Gatchalian said.

"Ngayong ganap na itong batas, umaasa tayo na ang bawat sulok ng bansa ay magkakaroon na ng kuryente sa kani-kanilang mga bahay gamit ang makabagong teknolohiya sa pagtataguyod ng pribadong sektor," said Gatchalian, lone author in the Senate and sponsor of Republic Act 11646 or the Microgrid Systems Act that was signed into law by the President in January 21.

Since microgrid system providers (MSPs) will now be allowed to operate in any area in the country, RA 11646 mandates the Department of Energy (DOE) to declare the unserved and underserved areas for electrification and service by prospective MSPs and pave the way for the entry of private sector accredited as MSPs as they won't be required to obtain waivers from incumbent distribution utilities.

Unserved areas are those with no electricity access, while underserved areas are those whose electricity supply is less than 24 hours daily.

By employing other technologies to provide reliable electricity service, the Senate Energy Committee Chairperson said that the process of electrification will now be expedited.

A microgrid can be powered by small-scale power generation facilities or decentralized power generation (DPG), batteries, and renewable sources such as solar and wind.

"Napapanahon ang pagsasabatas nito dahil ang mga kasuluksulukang lugar sa bansa na hindi naaabot ng mga linya ng kuryente ay maiilawan na gamit ang teknolohiyang microgrid," the senator said.

"At kahit na may dumating na bagyo at padapain ang mga transmission lines, towers at poste ng mga kuryente tulad ng pinsalang dulot ng bagyong Odette, mas mapapabilis na ang rehabilitation works sa lugar na may microgrid dahil mas maliit ang sakop nito," he ended.

# # #

________________________________________

Microgrid system ni Gatchalian batas na; total electrification posible na

Asahan ang pag-usbong ng mga microgrid system sa mga kanayunan sa bansa ngayong ganap nang batas ang pagtatatag nito pati na rin ang posibilidad na maisakatuparan ang total electrification o pagpapailaw sa bawat sambahayan sa pagtatapos ng taon, ani Senador Win Gatchalian.

"Ngayong ganap na itong batas, umaasa tayo na ang bawat sulok ng bansa ay magkakaroon na ng kuryente sa kani-kanilang mga bahay gamit ang makabagong teknolohiya sa pagtataguyod ng pribadong sektor," sabi ni Gatchalian, tanging may akda at sponsor sa Senado ng Republic Act 11646 o ang Microgrid Systems Act na nilagdaan bilang batas ng Pangulo noong Enero 21.

Dahil papayagan na ngayong mag operate ang mga microgrid system providers (MSPs) sa anumang lugar sa bansa, inaatasan ng RA 11646 ang Department of Energy (DOE) na ideklara ang mga unserved at underserved na lugar para sa electrification at dapat bigyan ng serbisyo ng mga MSP.

Magbibigay daan din ito sa pagpasok ng pribadong sektor na mangangasiwa sa mga MSPs na hindi na kakailanganin ng waiver mula sa mga distribution utilities. Ibig sabihin, mas mapapabilis na ang proseso ng pagpapailaw.

Ang unserved areas ay 'yung mga lugar na walang kuryente samantalang ang mga underserved areas naman ay mga lugar kung saan limitado lamang ang suplay ng kuryente.

Ang microgrid ay maaaring paandarin ng maliliit na power generation facilities o ng mga decentralized power generation (DPG), mga baterya at mga renewable sources tulad ng solar at hangin.

"Napapanahon ang pagsasabatas nito dahil ang mga kasuluksulukang lugar sa bansa na hindi naaabot ng mga linya ng kuryente ay maiilawan na gamit ang teknolohiyang microgrid," sabi ng senador.

"At kahit na may dumating na bagyo at padapain ang mga transmission lines, towers at poste ng mga kuryente tulad ng pinsalang dulot ng bagyong Odette, mas mapapabilis na ang rehabilitation works sa lugar na may microgrid dahil mas maliit ang sakop nito," pagtatapos ni Gatchalian.

# # #