Senate Bill 806 Printer's Number 1353
PENNSYLVANIA, January 25 - natural gas liquids before any deductions identified in
paragraph (5).
(9) [Interest owner's] Royalty owner's share of the
sales value less the [interest owner's] royalty owner's share
of taxes and any deductions [from] identified in paragraph
(5).
(10) [Contact] Payor's contact information, including an
address and telephone number.
SECTION 3.2. PAYMENT INFORMATION TO [INTEREST OWNERS] ROYALTY
OWNERS FOR OIL, NATURAL GAS AND NATURAL GAS LIQUIDS
FROM A CONVENTIONAL FORMATION.
WHENEVER PAYMENT IS MADE [FOR OIL OR GAS PRODUCTION TO AN
INTEREST OWNER, WHETHER PURSUANT TO A DIVISION ORDER, LEASE,
SERVITUDE OR OTHER AGREEMENT,] TO A ROYALTY OWNER FOR THE
PRODUCTION OF OIL, GAS OR NATURAL GAS LIQUIDS FROM A
CONVENTIONAL FORMATION, PURSUANT TO AN OIL AND GAS LEASE, ALL OF
THE FOLLOWING INFORMATION, AT A MINIMUM, SHALL BE INCLUDED ON
THE CHECK STUB PROVIDED TO THE ROYALTY OWNER OR ON AN ATTACHMENT
TO THE FORM OF PAYMENT PROVIDED TO THE ROYALTY OWNER, UNLESS THE
INFORMATION IS OTHERWISE PROVIDED ON A REGULAR BASIS:
(1) A NAME, NUMBER OR COMBINATION OF NAME AND NUMBER
THAT IDENTIFIES THE LEASE, PROPERTY, UNIT OR WELL OR WELLS
FOR WHICH PAYMENT IS BEING MADE; AND THE COUNTY IN WHICH THE
LEASE, PROPERTY OR WELL IS LOCATED.
(2) MONTH AND YEAR OF [GAS PRODUCTION] OIL, GAS OR
NATURAL GAS LIQUIDS PRODUCTION FOR WHICH PAYMENT IS BEING
MADE.
(3) TOTAL BARRELS OF CRUDE OIL OR NUMBER OF MCF OF GAS
OR VOLUME OF NATURAL GAS LIQUIDS SOLD.
(4) PRICE RECEIVED PER BARREL, MCF OR GALLON.
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