فرح نخول تصدر أول عمل خليجي خاص بعنوان “جرحني “واحساسها يتصدر حديث متابعيها
EINPresswire.com/ -- Dubai, UAE – (Arab Newswire) -- "جرحني"، أغنية جديدة تضاف إلى رصيد الفنانة اللبنانية فرح نخول باللهجة الخليجية، والتي طرحتها على طريقة الـ
Lyric Video عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.
الأغنية حملت إحساس فرح نخول الذي وصل إلى مسامع محبيها منذ طرح العمل، حيث سارع المحبين إلى مشاركة العمل عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
"جرحني" من كلمات محمد القاسمي، ألحان محمود أنور، توزيع ومكس وماستر محمد مجدي.
يشار إلى أن هذه الأغنية هي الثانية التي تطلقها فرح بعد أغنية "قانون الحياة" باللهجة اللبنانية والتي تخطى كليبها النصف مليون مشاهد على يوتيوب بفترة زمنية قصيرة، كما عادت وطرحت أغنية "أنا لها شمس" للفنان حسين الجسمي على طريقة الـ Cover Song.
تقول كلمات الأغنية في مطلعها: جرحني وقام يسألني، حبيبي اشفيك لا تسرح، عسى ما شر يا روحي، اريدك دائماً تفرح ...
فرح نخول تتواجد حاليا في دول الخليج لدراسة ثقافتهم الفنية أكثر، خصوصا وأن الحفلات التي تقوم بإحيائها خلال هذه الفترة بين السعودية ودبي.
للاستماع إلى الأغنية اضغط على الرابط التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=0w8BsIodhQc
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Michel Moubarak
Lyric Video عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.
الأغنية حملت إحساس فرح نخول الذي وصل إلى مسامع محبيها منذ طرح العمل، حيث سارع المحبين إلى مشاركة العمل عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
"جرحني" من كلمات محمد القاسمي، ألحان محمود أنور، توزيع ومكس وماستر محمد مجدي.
يشار إلى أن هذه الأغنية هي الثانية التي تطلقها فرح بعد أغنية "قانون الحياة" باللهجة اللبنانية والتي تخطى كليبها النصف مليون مشاهد على يوتيوب بفترة زمنية قصيرة، كما عادت وطرحت أغنية "أنا لها شمس" للفنان حسين الجسمي على طريقة الـ Cover Song.
تقول كلمات الأغنية في مطلعها: جرحني وقام يسألني، حبيبي اشفيك لا تسرح، عسى ما شر يا روحي، اريدك دائماً تفرح ...
فرح نخول تتواجد حاليا في دول الخليج لدراسة ثقافتهم الفنية أكثر، خصوصا وأن الحفلات التي تقوم بإحيائها خلال هذه الفترة بين السعودية ودبي.
للاستماع إلى الأغنية اضغط على الرابط التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=0w8BsIodhQc
For more information, contact
MA Consultancy
Michel Moubarak
Publicist
michel@maconsultancy.ae
+971585001996
This press release is issued through Arab Newswire (www.arabnewswire.com), a newswire with
Michel Moubarak
MA Consultancy
+971 58 500 1996
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