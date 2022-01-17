فرح نخول تصدر أول عمل خليجي خاص بعنوان “جرحني “واحساسها يتصدر حديث متابعيها

Farah Nakhoul - Jarahni

Farah Nakhoul - Jarahni

DUBAI, UAE, January 17, 2022 /EINPresswire.com/ -- Dubai, UAE – (Arab Newswire) -- "جرحني"، أغنية جديدة تضاف إلى رصيد الفنانة اللبنانية فرح نخول باللهجة الخليجية، والتي طرحتها على طريقة الـ
Lyric Video عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

الأغنية حملت إحساس فرح نخول الذي وصل إلى مسامع محبيها منذ طرح العمل، حيث سارع المحبين إلى مشاركة العمل عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
"جرحني" من كلمات محمد القاسمي، ألحان محمود أنور، توزيع ومكس وماستر محمد مجدي.
يشار إلى أن هذه الأغنية هي الثانية التي تطلقها فرح بعد أغنية "قانون الحياة" باللهجة اللبنانية والتي تخطى كليبها النصف مليون مشاهد على يوتيوب بفترة زمنية قصيرة، كما عادت وطرحت أغنية "أنا لها شمس" للفنان حسين الجسمي على طريقة الـ Cover Song.

تقول كلمات الأغنية في مطلعها: جرحني وقام يسألني، حبيبي اشفيك لا تسرح، عسى ما شر يا روحي، اريدك دائماً تفرح ...

فرح نخول تتواجد حاليا في دول الخليج لدراسة ثقافتهم الفنية أكثر، خصوصا وأن الحفلات التي تقوم بإحيائها خلال هذه الفترة بين السعودية ودبي.

للاستماع إلى الأغنية اضغط على الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=0w8BsIodhQc


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فرح نخول تصدر أول عمل خليجي خاص بعنوان “جرحني “واحساسها يتصدر حديث متابعيها

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