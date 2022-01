PHILIPPINES, January 3 - Press Release January 3, 2022 Gatchalian: Protect teachers, learners from surge in COVID-19 cases Uphold the safety of teachers and learners. Senator Win Gatchalian made this call following the imposition of Alert Level 3 in Metro Manila and the detection of more cases of the Omicron variant. While face-to-face classes in basic education are prohibited in areas under Alert Level 3, Gatchalian pointed out that teachers and learners remain vulnerable to the highly transmissible Omicron variant. The lawmaker reiterated the need to conduct regular COVID-19 tests on teachers, especially because they continue to report for work despite the lack of face-to-face classes. To protect learners from infections, Gatchalian said the government should accelerate hitting its COVID-19 vaccination targets in the 12-17 age group. In a Senate panel hearing held on December 17, the Department of Health (DOH) reported that 7.1 million out of 12.7 million minors aged 12 to 17 have received at least one dose of the COVID-19 vaccine while 2.7 million have been fully vaccinated. The pediatric vaccination of children aged 5 to 11, on the other hand, is set to begin this month. Gatchalian earlier urged local government units to start preparations for the vaccination of 5-to-11-year-olds. "Sa kabila ng muling pag-akyat ng mga kaso ng COVID-19 at pagkalat ng nakakahawang Omicron variant, patuloy nating dapat ipatupad ang lahat ng hakbang upang protektahan ang ating mga mag-aaral at mga guro upang hindi sila magkasakit," said the chairman of the Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture. "Kahit na ipagpapaliban muna natin ang face-to-face classes sa Metro Manila, mahalaga pa rin ang pagsasagawa ng regular na COVID-19 tests para sa mga guro upang maiwasan natin ang hawaan sa mga paaralan. Para sa mga mag-aaral naman, magbibigay ang bakuna ng dagdag na proteksyon lalo na kung dumating ang panahong makakabalik na sila sa kanilang mga paaralan," Gatchalian added. In areas which remain under Alert Level 2, Gatchalian said schools should continue the strict implementation of mitigation measures such as contact tracing and the installation of adequate sanitation facilities. # # # _____________________________________________________________________ Gatchalian: Kaligtasan ng mga mag-aaral, guro itaguyod sa muling pagdami ng kaso ng COVID-19 Itaguyod ang kaligtasan ng mga guro at mag-aaral. Ito ang panawagan ni Senador Win Gatchalian kasunod ng muling pagpataw ng Alert Level 3 sa Metro Manila dahil sa tumataas na kaso ng Omicron variant. Bagama't hindi pinahihintulutan sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 3 ang face-to-face classes sa basic education, nananatili ang panganib sa mga guro at mag-aaral lalo na't patuloy na kumakalat ang nakakahawang Omicron variant, ayon kay Gatchalian. Giit ng senador, dapat magsagawa ng regular na COVID-19 testing sa mga guro, lalo na't patuloy silang nagtatrabaho sa kabila ng pagsuspinde sa face-to-face classes. Para maprotektahan naman ang mga mag-aaral, dapat aniyang paigtingin ng pamahalaan ang pagbabakuna ng mga kabataang may edad na labing dalawa (12) hanggang labing-pito (17). Sa isang pagdinig sa Senado na isinagawa noong Disyembre 17, iniulat ng Department of Health (DOH) na may 7.1 milyon sa 12.7 milyong mga kabataang may edad na labing dalawa (12) hanggang labing-pito (17) ang nakatanggap na ng isang dose ng COVID-19 vaccine. Samantala, may 2.7 milyon naman ang itinuturing nang fully vaccinated. Ngayong buwan ay inaasahan ang pagbabakuna ng mga kabataang may edad na lima (5) hanggang labing-isa (11). Kamakailan ay hinimok ni Gatchalian ang mga local government units (LGUs) na simulan ang paghahanda sa pagbabakuna ng mga batang mas bata sa labindalawang (12) taong gulang. "Sa kabila ng muling pag-akyat ng mga kaso ng COVID-19 at pagkalat ng nakakahawang Omicron variant, patuloy nating dapat ipatupad ang lahat ng hakbang upang protektahan ang ating mga mag-aaral at mga guro upang hindi sila magkasakit," pahayag ng chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture. "Kahit na ipagpapaliban muna natin ang face-to-face classes sa Metro Manila, mahalaga pa rin ang pagsasagawa ng regular na COVID-19 tests para sa mga guro upang maiwasan natin ang hawaan sa mga paaralan. Para sa mga mag-aaral naman, magbibigay ang bakuna ng dagdag na proteksyon lalo na kung dumating ang panahong makakabalik na sila sa kanilang mga paaralan," dagdag na pahayag ng senador. Sa mga lugar at paaralan namang nananatili sa Alert Level 2, patuloy dapat ang pagpapatupad ng mga hakbang upang maiwasan ang hawaan sa mga mag-aaral at guro, ani Gatchalian. Kabilang dito ang pagsasagawa ng contact tracing at pagkakaroon ng sapat na mga pasilidad para sa sanitation. # # #