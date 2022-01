LIVE WITH PASSION SA a réalisé une étude de cas dans laquelle Roger Lannoy révèle comment sauver une relation amoureuse

et si il ne pensait pas comme elle? la confiance dans son conjoint sauver votre relation est à portée de doigts

Dans cette nouvelle étude de cas, Roger Lannoy révèle comment faire renaître la passion dans une relation pour conduire à une meilleure vie amoureuse

MARTIGNY, VALAIS, SUISSE, January 6, 2022 / EINPresswire.com / -- Une nouvelle étude de cas illustre le succès du cours phare du célèbre coach Roger Lannoy. En général, ses étudiants racontent comment ils ont réussi à multiplier leurs revenus. Mais dans cette étude de cas, la personne coachée a transformé sa relation amoureuse grâce aux 12 clés que le coach en transformation Roger Lannoy enseigne dans son programme de coaching "Les Clés De L'Abondance".Cécile n'était plus sûre d'être avec la bonne personne. Elle se posait plusieurs questions, et souvent une question déclenchait l'autre. Comme le révèle l'étude de cas sur YouTube, c'est grâce au coaching de Roger Lannoy que Cécile sait maintenant comment se poser les bonnes questions pour avancer , comment changer les croyances limitantes en amour et comment reprendre confiance en elle dans son couple.Grâce aux Clés de l'Abondance, Cécile a pu se poser les bonnes questions sur son couple, la plus importante étant de savoir comment retrouver la passion dans une relation.Comme cette étude de cas l'a montré, la clé principale est de savoir d'abord bien communiquer avec soi-même pour pouvoir fonctionner avec la confiance en soi nécessaire dans une relation amoureuse.Coach, auteur et conférencier, Roger Lannoy a passé plus de 20 ans à aider les gens à exploiter leur potentiel et à créer la vie dont ils rêvent. Il a aidé des personnes à trouver l'amour et à faire appel à la prospérité et à l'abondance. Cette dernière étude de cas est une preuve supplémentaire de l'efficacité des 12 clés de Lannoy, qu'il enseigne dans son programme de coaching destiné aux personnes du monde francophone : "Les Clés De L'Abondance".Plus de 224'000 personnes ont bénéficié du coaching de Lannoy. L'intention de Lannoy est d'aider les gens à retrouver leur confiance en eux et à se libérer du doute afin qu'ils puissent accueillir l'amour et l'abondance qui sont possibles pour chacun d'entre nous. Les études de cas ont pour but d'illustrer certains des résultats étonnants que son programme de coaching a déclenchés pour ses étudiants, afin de permettre à davantage de personnes de faire de grands changements dans leur vie."Les récits des étudiants parlent d'eux-mêmes : grâce à l'application des principes énoncés dans Les Clés de l'Abondance, des milliers de personnes ont obtenu des résultats remarquables", a déclaré M. Lannoy. "Je suis honoré d'enseigner ce travail et de voir les changements monumentaux que les gens ont fait dans leur vie en ce qui concerne l'argent et les relations." Coach en développement personnel Roger Lannoy a passé des décennies à peaufiner ses méthodes. Ce qui lui a pris des années à développer ne lui prend plus que quelques heures à enseigner à ses clients et à les mettre en œuvre."J'ai découvert la joie de changer la vie des gens et comment cela peut améliorer la santé et conduire à une meilleure vie sociale et amoureuse", a déclaré Lannoy. "Ces mêmes principes inspirent mon programme et les 12 clés que j'enseigne pour aider mes étudiants à trouver la liberté financière et l'harmonie dans leur vie."Pour plus d'informations sur Roger Lannoy ou pour vous inscrire à son programme de coaching "Les Clés De L'Abondance", visitez : lesclesdelabondance.org

