DR. FLORIAN KONGOLI - MEMBRE D’HONNEUR DE L’ACADÉMIE LORRAINE DES SCIENCES

Prof. Jean-Marie Dubois, Président de l’Académie Lorraine de Sciences, remettant le Diplôme du Membre d’Honneur de l’Académie au Dr Florian Kongoli Prof. Jean-Marie Dubois, Président et Mme Emmanuelle Job, secrétaire générale de l'Académie Lorraine des Sciences pendant la cérémonie, remettant le diplôme de Membre d’Honneur de l’Académie au Dr Florian Kongoli Le Dr Florian Kongoli est apparu à Time Square à New York les 1, 2 et 3 décembre 2021, à l'occasion d'être nommé membre honoraire de l'Académie Lorraine des sciences

- Il fait partie du petit nombre de scientifiques de renom honorés de ce titre -

Bravo à Monsieur Kongoli, pour ses travaux qui vont depuis longtemps dans le sens du développement durable. C’est un honneur de vous recevoir dans les murs de notre collectivité” — Chaynesse Khirouni, présidente de l'Assemblée élue de Meurthe-et-Moselle

MONT-ROYAL, QC, CANADA, December 29, 2021 / EINPresswire.com / -- Mont-Royal, QC, 28 décembre 2021 / FLOGEN / - L’Académie Lorraine des Sciences (ALS) a décerné à l'unanimité le titre de membre d’honneur, sa plus haute distinction, au Dr Florian Kongoli, pour sa contribution significative à la science et à la technologie dans le cadre du développement durable.Le Dr Florian Kongoli rejoint une petite cohorte d’éminents membres de l’Académie Lorraine des Science qui ont été honorés de cette manière. La liste des membres d’honneur précédents inclut: – Christian Amatore, directeur du département de chimie de l’ENS-Ulm, Yves Bréchet, Haut-Commissaire à l’Energie Atomique, Jules Hoffman, Prix Nobel de Physiologie et Médecine, André Rossinot, ministre, maire de Nancy et président de la Métropole du Grand Nancy, Pierre Seck, Président de la section des sciences de l’Institut Grand Ducal du Luxembourg.« Il me revient Cher Florian le privilège de vous remettre les insignes de membre d’honneur de notre académie. Ces insignes expriment avec toute la sincérité dont nous sommes capables la place de choix que nous vous réservons au sein de notre académie.», déclare Jean-Marie Dubois, président de l'Académie Lorraine des Sciences.« Bravo à Monsieur Kongoli, pour ses travaux qui vont depuis longtemps dans le sens du développement durable. C’est un honneur de vous recevoir dans les murs de notre collectivité », a déclaré Chaynesse Khirouni, présidente de l'Assemblée élue de Meurthe-et-Moselle.« C'est un grand plaisir de vous voir Dr Kongoli élu membre d’honneur de l’Académie Lorraine des Sciences. Vous êtes dans vos travaux de recherches, de par votre entreprise FLOGEN, résolument engagé dans ce grand combat pour le développement durable, pour la préservation de la qualité de la vie des générations futures », explique Mathieu Klein, Maire de la ville de Nancy et président de la Métropole du Grand Nancy.Le diplôme officiel de Membre d’Honneur a été remis par le Professeur Jean-Marie Dubois, Président de l’Académie Lorraine des Science, le 14 octobre 2021, lors de la Séance Solennelle de rentrée de l’Académie tenue dans le salon du quartier général de l'Assemblée élue de Meurthe-et-Moselle en présence de Mme Khirouni, présidente de l'Assemblée, et M. Mathieu Klein, président de la Métropole du Grand Nancy. Pendant la séance, Dr. Florian Kongoli a prononcé devant les membres de l’Académie le discourt de rentrée de l’académie intitulé : « Le développement durable : application aux ressources minières et minérales, et aux procédés d’exploitation et de transformation ». La présentation a été suivie d'une réception d’honneur offerte dans le même quartier général par le Conseil de l'Assemblée élue de Meurthe-et-Moselle.Un résumé vidéo de la cérémonie peut être visionné ici: https://youtu.be/TEg8bSEqmr0 La vidéo complète, y compris la conférence du Dr Kongoli ainsi que d'autres photos et vidéos connexes, peut être visionnée ici : https://www.flogen.org/?p=152#toop À propos:Dr Florian Kongoli est président de FLOGEN STAR OUTREACH, PDG de FLOGEN Technologies Inc. et président du comité d'organisation du Sommet sur les procédés industriels durables (SIPS) . Il est, entre autres, Citoyen d’honneur de Rio de Janeiro, lauréat de la Médaille d’or de la Ville de Nancy, membre élu de l'Académie euro-méditerranéenne des arts et des sciences et a reçu en 2017 le prix du PDG de la technologie environnementale de l'année 2017 par le magazine CEO-Monthly au Royaume-Uni. (CV: http://www.flogen.com/elt/pdf/Kongoli_Short-CV.pdf ).FLOGEN Technologies ( www.flogen.com ) est un institut de recherche appliquée de haute technologie dédié au développement de nouvelles technologies durables et à la transformation des technologies existantes en technologies durables.FLOGEN Stars Outreach ( www.flogen.org ) est une société sans but lucratif qui a 3 objectifs : atteindre la durabilité par la science et la technologie, rehausser le profil de la science et de l'ingénierie dans la société et honorer correctement les scientifiques et les ingénieurs comme ils le méritent à juste titre.SIPS - Sustainable Industrial Processing Summit ( https://www.flogen.org/sips2022/ ) est une conférence multidisciplinaire axée sur la science et l'ingénierie industrielle qui se tient chaque année dans divers pays du monde avec une participation moyenne de 500 auteurs venant du monde universitaire, de l'industrie, du gouvernement et du monde de l'entrepreneuriat représentant en moyenne 80 pays. Le sommet est dédié à l'objectif d'atteindre la durabilité par la science et la technologie et accueille régulièrement de nombreux prix Nobel.Prof. Jean-Marie Dubois est un physico-métallurgiste des alliages métalliques complexes. Il a étudié les verres métalliques et surtout les quasicristaux et composés voisins dont il a révélé certaines propriétés susceptibles d'applications technologiques. Il a fondé en 2003 l'Institut Jean Lamour, qu'il a dirigé jusqu'en 2012 et qui est devenu le plus grand laboratoire de recherche publique sur les matériaux en France. Aujourd‘hui il est très actif en Slovénie et préside l'Académie Lorraine des Sciences tout en étant membre de l'Académie Européenne des Sciences, de l'Académie des Technologies de Slovénie et correspondant de l'Académie de Stanislas ( http://nano.ijs.si/staff/ ).Mathieu Klein est un homme politique français qui a fait ses classes en politique en militant au Parti Socialiste (PS), en travaillant dans diverses associations et au cabinet de Mme Aubry, alors première secrétaire du PS. Élu conseiller départemental de Meurthe et Moselle en 2004, il prendra la présidence de ce conseil jusqu'à 2020, date à laquelle il est élu maire de Nancy et président de la Métropole du Grand Nancy ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Mathieu_Klein Chaynesse Khirouni a accédé à la présidence du conseil départemental de Meurthe et Moselle en 2020. Membre du PS, elle avait été élue auparavant successivement conseillère municipale de Nancy, conseillère à la Métropole du Grand Nancy et députée de Meurthe et Moselle. Elle représente l'agglomération de Nancy à la COP26.Emmanuelle Job est juriste de formation. Elle a exercé en Nouvelle Calédonie, en Polynésie Française et à Nancy, notamment comme chargée de la formation juridique des fonctionnaires territoriaux du Grand-Est, comme membre du Comité Territorial de l’Audio-Visuel ou comme secrétaire générale de l’Institut des Hautes Études de la Défense Nationale à Nancy. Elle est académicienne de l’Académie Lorraine des Science LS et secrétaire Générale depuis 2019.

Dr. Florian Kongoli -Honorary Member of Lorraine Academy of Sciences-Official Ceremony (abbreviated)