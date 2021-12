Christmas remains a season of love, hope despite challenges - De Lima

Opposition Senator Leila M. de Lima called on Filipinos to show love and compassion towards each other and thank God for the gift of life despite the challenges and difficulties faced during the Yuletide season.

In a message, De Lima, who is spending her fifth Christmas in unjust detention based on trumped-up charges, said Christmas will always be a season of hope, love and humility.

"Isang Maligayang Pasko at Makahulugang Bagong Taon po sa lahat! Tuwing Kapaskuhan, ginugunita natin ang diwa't kahulugan ng pagsilang ni Hesukristo sa sabsaban. Sa kabila ng ligalig at banta, itinuturo sa atin ang pananaig ng kababaang-loob, pagbibigayan, pagmamahalan," she said.

"Hindi maiiwasan ang mga hamon sa ating buhay. Tulad na lamang ng pagkaulila sa mga mahal sa buhay dahil sa marahas at di-makatarungang polisiya. Pagdating ng pandemya. Pananalasa ng sakuna, tulad ng bagyong "Odette". Pagkawasak ng tirahan. Pagkawala ng kabuhayan.

"Lagi't laging may agam-agam at pangamba. Pero sa pananampalataya nagbubukal ang tatag at lakas ng loob, lalo na kung may karamay at kasamang umaalalay para bumangon sa trahedya," she added.

Aside from the threat of COVID-19 pandemic, Typhoon "Odette" recently brought destruction in central and southern provinces almost a week before Christmas, leaving many homeless, orphaned, and dealing with devastating losses in terms of human lives and access to basic necessities.

As such, De Lima urged fellow Filipinos to pray for each other during these tough times.

"Ipagdasal po natin ang bawat isa, habang nagpapasalamat sa kaloob na buhay at mga biyaya ng Maykapal," she said.

"Kaisa ang maraming nangungulila, naghihirap, naisasantabi at pinabayaan, nakikiramay tayo at ipinaglalaban ang mga nararapat para sa lahat: pagkain sa bawat hapag, ayuda sa nangangailangan, paggalang sa karapatan ng lahat, pagbabalik ng hustisya, matinong pamahalaan, pambansang dangal at soberanya," she added.