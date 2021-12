PHILIPPINES, December 24 - Press Release December 24, 2021 Gatchalian urges LGUs: Start preparing for COVID-19 vaccination of children aged 5 to 11 Senator Win Gatchalian is urging local government units (LGUs) to prepare for the vaccination of children aged 5 to 11, a move that he said would be crucial in boosting confidence in safely reopening schools amid the threat of the Omicron variant. Gatchalian made this call after the Food and Drug Administration (FDA) approved the use of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine for the inoculation of children aged 5 to 11. The Department of Health (DOH) said last November that it is targeting to vaccinate 13.5 million in this age group. Prior to this recent FDA approval, the Pfizer-BioNTech and Moderna vaccines were used to inoculate minors in the 12 to 17 age group. In a Senate panel hearing on the expansion of face-to-face classes held on December 17, the DOH reported that 7.1 million minors aged 12 to 17 have received at least one dose of the COVID-19 vaccine, with 2.7 million of them now fully vaccinated. There are 12.7 million minors in the 12 to 17 age group. "Ngayong aprubado na ang pagbabakuna kontra COVID-19 para sa mga batang may edad na 5 hanggang 11, ang susunod na hakbang ay ang paghahanda ng ating mga lokal na pamahalaan para sa pagbabakuna," said Gatchalian, Chairman of the Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture. "Napapanahon ang pagbabakuna natin sa ating mga kabataan lalo na't inaasahan ang muling pagbubukas ng mga paaralan para sa face-to-face classes. Kung marami sa mga kabataan ang mababakunahan, mas tataas ang kumpiyansa ng mga mag-aaral at kanilang mga magulang," he added. Considering the damage inflicted by typhoon Odette in several parts of the country, Gatchalian is also urging the National Task Force Against COVID-19 to help Odette-hit LGUs in the rollout of COVID-19 vaccines for 5-to-11-year-old children. The lawmaker emphasized the urgency of vaccinating children in Odette-hit areas because they have to deal with the combined threats of both COVID-19 and the aftermath of the typhoon. # # # Gatchalian: Pagbabakuna sa mga batang 5-11 gulang paghandaan na Hinimok ni Senador Win Gatchalian ang mga local government units (LGUs) na simulan na ang paghahanda para sa pagbabakuna ng mga kabataang may edad na lima hanggang labing-isa, isang hakbang na aniya ay makatitiyak sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa muling pagbabalik ng face-to-face classes sa kabila ng banta ng Omicron variant. Kamakailan ay inaprubahan na ng Food and Drug Administration (FDA) ang paggamit sa Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine para sa pagbabakuna ng mga kabataang lima hanggang labing-isang taong gulang. Noong nakaraang Nobyembre, ipinahayag ng Department of Health (DOH) na balak nitong magbakuna ng mahigit labintatlong (13.5) milyong mga menor de edad sa naturang age group. Noong magsimula ang pagbabakuna sa mga kabataan, may pahintulot ang mga bakuna ng Pfizer-BioNTech at Moderna para sa mga kabataang may edad na labing dalawa hanggang labing-pito. Sa isang pagdinig sa Senado ukol sa pagpapalawig sa face-to-face classes, iniulat ng DOH na mahigit pitong (7.1) milyong mga kabataang may edad na labindalawa hanggang labing pito ang naturukan na ng isang dose ng bakuna kontra COVID-19. Samantala, mahigit dalawang (2.7) milyon naman ang itinuturing nang fully vaccinated o nakatanggap na ng kumpletong bilang ng bakuna. May 12.5 milyong mga menor de edad sa age group na ito. "Ngayong aprubado na ang pagbabakuna kontra COVID-19 para sa mga batang may edad na 5 hanggang 11, ang susunod na hakbang ay ang paghahanda ng ating mga lokal na pamahalaan para sa pagbabakuna," ani Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Basic Education, Arts and Culture. "Napapanahon ang pagbabakuna natin sa ating mga kabataan lalo na't inaasahan ang muling pagbubukas ng mga paaralan para sa face-to-face classes. Kung marami sa mga kabataan ang mababakunahan, mas tataas ang kumpiyansa ng mga mag-aaral at kanilang mga magulang," dagdag na pahayag ng senador. Hinimok din ni Gatchalian ang National Task Force Against COVID-19 na tulungan sa pagbabakuna ng mga bata ang mga LGUs na tinamaan ng bagyong Odette. Aniya, mahalaga ang agarang pagbabakuna sa mga kabataan sa mga lugar na nasalanta ng bagyo, lalo na't hinaharap nila ang pinagsamang banta ng COVID-19 at pinsala ng bagyo. # # #