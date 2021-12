Dispatch from Crame No. 1190: Sen. Leila de Lima on the Approval of the Public Service Act in the Senate

Trust is earned, not given.

The approval in the Senate of the proposed amendment to the Public Service Act would limit the definition of the term "public utility" to services on the distribution of electricity, the transmission of electricity, water pipeline distribution and sewerage pipeline systems, airports, seaports, and public utility vehicles.

If this passes into law, this means that all others presently regulated as a public utility but not mentioned in the amendment no longer falls under the Constitutional requirement of citizen ownership.

Ibig sabihin, kung maisasabatas, puwede nang 100% na pagmamay-ari ng ng dayuhan ang ating telcos. Ang pinakaimportanteng industriya dito na hindi na kailangan maging Filipino-owned ay ang telecommunications industry. Ang isa sa mga pinakamalaking pang-araw-araw na gastusin ng ating mga kababayan - mula sa mga estudyanteng nagdidistance-learning hanggang sa lahat ng klase ng manggagawa - lalong lalo na ngayong pandemya.

Mabuti sana kung friendly sa atin yung dayuhan at hindi gaya ng China na lagi tayong tinatakot kapag pinanindigan natin ang ating claim sa West Philippine Sea.

Sa ilalim ng amendment, ang Presidente ang mag-uutos na mag-review sa mga transaksyon na posibleng makaapekto sa ating pambansang seguridad.

Kung maalala natin, pinayagan ni Duterte na magtayo ng cell tower ang Chinatel-owned Mislatel sa ating mga army base. Kung ganiyan ang klase ng pangulo, ano ang seguridad na maaasahan natin laban sa pang-aabuso ng mga dayuhan?

Agree ako kay Sen. Risa nung sinabi niya na mahina ang ating kapabilidad na lumaban sa cyber-attacks. Lalong importante sa atin na higpitan ang mga kontrata na magbubukas ng pinto laban sa mga malicious or pernicious activities ng mga bansang kalaban natin.

Progress is important and we need infusion of investment and capital for economy. However, we must not lose sight of our national security concerns.

Hindi progreso tungo sa kapakanan ng mga mamamayan ang pag-aamyenda ng Public Service Act. Ngayon pang dapat pa ngang kinikilala ang telecommunications bilang basic necessity tulad ng elektrisidad, patubig at transportasyon. Ito ay magiging isa nanamang paglabag sa social justice rights ng ating mga kababayan at pagkakanulo sa tiwala ng bayan.

Ang tanong ngayon, sino ang happy sa amendment na ito? Who is the government trying to please?

Ngayon na alam ng mga kalaban na ang presidente na lamang ang bantay laban sa pang-aabuso, malaki ang kanilang motibasyon na tulungan ang kandidato na hindi tatanggi sa kanila.

We need to elect candidates who are not for sale to foreign interests and who will defend our country no matter what. Doon tayo sa ipaglalaban tayo laban sa dayuhan.

(Access the handwritten version, here: https://issuu.com/senatorleilam.delima/docs/dispatchno1190)