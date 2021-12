A Sokin entra no Brasil com uma carteira digital inovadora

Uma alternativa para os 49%* dos brasileiros que não se sentem confortáveis usando bancos

LONDON, UNITED KINGDON, December 16, 2021 / EINPresswire.com / -- A Sokin , provedora de pagamentos da próxima geração, continuou o seu impressionante crescimento global e expandiu-se para o Brasil para atender melhor os residentes no país e a comunidade crescente de expatriados, com o lançamento da Conta Global de Moedas inclusiva e do cartão de débito pré-pago.Fundada em 2019, a empresa de tecnologia financeira sediada em Londres torna mais barata, transparente e conveniente a movimentação e gestão de dinheiro através das fronteiras. O início, apoiado pela lenda do futebol Rio Ferdinand, já teve sucesso em 32 países desde o lançamento em agosto de 2021, com 60 mil usuários registrados e 100 mil na sua lista de espera global.Orgulhosa de ser uma organização globalmente inclusiva, a Sokin comprometeu-se a apoiar os estimados cerca de 1,7 milhão** de expatriados vivendo e trabalhando longe do país natal em regiões como os Estados Unidos, Itália, Portugal e Espanha, ao mesmo tempo que apoia imigrantes que procuram se estabelecer no Brasil. A Sokin também procura transformar os serviços financeiros do Brasil em escala local dando a toda a população de 214 milhões de habitantes do país uma alternativa aos serviços bancários tradicionais.A Sokin é a primeira plataforma de pagamentos a adotar o modelo de assinaturas – como o Spotify e o Netflix – que permite aos consumidores receber e enviar transferências de dinheiro ilimitadas e acessar câmbios econômicos em 38 moedas, como o real, o dólar e o euro para mais de 200 países e territórios por uma taxa mensal fixa. Não há taxas ocultas, o que diferencia a Sokin de marcas e bancos locais bem conhecidos por cobrarem taxas elevadas. O cartão de débito pré-pago é desenvolvido pela Mastercard.A Conta Global de Moedas da Sokin é uma ferramenta universal para brasileiros – em casa e distantes – que pode ser acessada em vários idiomas, como português, espanhol, inglês, francês e alemão, com uma interface que permanece com o mesmo estilo, independentemente de onde o usuário esteja no mundo.Os clientes da Sokin também não são obrigados a abrir uma nova conta bancária quando se mudam para um novo país. Em vez disso, os clientes podem receber os salários nas suas contas Sokin e usá-los para todas as suas necessidades diárias de pagamentos pelo app e pelo cartão pré-pago, tudo isso sem pisar em um banco.Vroon Modgill, presidente da Sokin, disse: "A Sokin tem origem humilde e foi construída priorizando as necessidades reais dos clientes. A nossa solução global de pagamentos é acessível para todos – independentemente de localização geográfica, circunstâncias ou movimentos migratórios – e temos trabalhado arduamente para garantir que a Conta Global de Moedas seja uma ferramenta que capacite, e não atrapalhe, toda a comunidade brasileira."Vroon concluiu: “Fazendo isso, criamos uma carteira digital que é uma alternativa aos serviços bancários tradicionais; e que é verdadeiramente inclusiva e acolhe a crescente comunidade de expatriados e migrantes do Brasil, eliminando as barreiras que impedem as pessoas de acessar serviços financeiros essenciais e de atingir o seu potencial económico”. Histórias de Negócios na América Latina - 2021** Fórum Especializado de Migraçã o e Estados Associados do MERCOSUL e a Organização Internacional para as Migrações: Relatório Anual dos Movimentos Migratórios Recentes na América do Sul - 2021– Fim –Notas do editorA Conta Global de Moedas Sokin pode ser acessada por meio de um app móvel ponto-a-ponto avançado disponível gratuitamente no iOS e Android.Espera-se que a Conta Global de Moedas Sokin seja introduzida no mercado brasileiro até a primavera de 2022.A Sokin oferece um produto de consumo (Conta Global de Moedas) e um produto comercial. Visite www.sokin.com para informações adicionais.A Sokin é a provedora oficial de pagamentos globais FX para os conhecidos clubes de futebol Arsenal, Everton, Fulham FC, AS Monaco, a equipe NFL, o Miami Dolphins e outros que serão anunciados em breve, e estabeleceu uma parceria com a Mastercard na Europa, Ásia e Singapura. Outros territórios serão incluídos em breve.Sobre a SokinA Sokin é um provedor de contas globais de moedas voltada para a criação de uma plataforma de pagamentos aberta e transparente. É a única provedora de pagamentos que possibilita pagamentos globais por uma taxa mensal fixa, dando aos consumidores o poder de fazer pagamentos e transferências ilimitados. Não há custos adicionais ou taxas ocultas, mas tão somente câmbios de moedas e transferências de dinheiro, simplificando e democratizando o processo. A Sokin foi fundada por Vroon Modgill em 2019, a empresa está sediada em Londres e tem dez escritórios globalmente.Para mais informações, vá para www.sokin.com Sokin é razão social e marca comercial registrada da Plata Capital Ltd. Para informações adicionais sobre como acessar o aplicativo Sokin e os serviços de pagamentos relacionados no seu país de residência, consulte www.sokin.com . Mastercard é marca comercial registrada e o desenho de círculos é marca comercial da Mastercard International Incorporated.