Voxco s’associe avec Zamplia pour lancer Voxco Audience

MONTRéAL, CANADA, December 14, 2021 / EINPresswire.com / -- Voxco , un éditeur de logiciels d'enquêtes omnicanales pour la collecte et l'analyse de données, a annoncé un partenariat avec Zamplia - une plateforme d'échantillonnage complète, pilotée par APl - pour lancer Voxco Audience, une plateforme d'études de marché entièrement automatisée. Cette nouvelle offre permettra aux clients de Voxco et aux professionnels des études d'accéder à la demande d'échantillons exclusifs de consommateurs et de professionnels B2B provenant d'un groupe de plus de 10 millions de personnes.Voxco Audience permet aux professionnels des études de puiser dans un marché de fournisseurs de panels comme Lucid, CINT, Dynata, Prodege, Loop Surveys et Disqo, et de segmenter en utilisant directement plus de 90 points de profilage. Les utilisateurs de Voxco auront un accès direct à Voxco Audience à partir de la plateforme Voxco. Elle fournira des panélistes de haute qualité avec une réduction budgétaire de 20-30% par rapport à la carte de tarifs ad-hoc, tout en réduisant le temps de recherche de plusieurs mois à quelques heures."Avec Voxco Audience, les professionnels des études pourront accéder à un large panel d'opinions, réaliser une étude en ligne de manière rapide et efficace, et réduire le coût des échantillons et le temps consacré à la gestion de leurs projets", a déclaré Sumit Aneja, PDG de Voxco."Nous sommes ravis de nous associer à Voxco pour donner à leur clients plus de confiance dans l'échantillon qu'ils reçoivent", a déclaré Steve Male, vice-président de l'innovation chez Zamplia, "en tirant parti de la technologie, de la sécurité et des contrôles de qualité de l'industrie pour exploiter un ensemble diversifié de profils d'audience."Pour en savoir plus sur les capacités de Voxco Audience, cliquez ici À propos de VoxcoVoxco est le leader mondial dans le domaine des solutions omnicanales pour une gestion centralisée de vos enquêtes. L'entreprise fournit aux instituts d'études de marché, aux agences gouvernementales et d'État, aux universités et aux entreprises mondiales une plateforme permettant de collecter des données à tout moment et en tout lieu via des enquêtes en ligne et mobiles, des entretiens par téléphone et des enquêtes hors ligne ou en face à face. Fondée il y a plus de 45 ans et disposant de bureaux dans le monde entier, Voxco compte plus de 450 clients dans plus de 40 pays.Pour en savoir plus sur Voxco, consultez le site http://www.voxco.com À propos de Zamplia :Zamplia est une plateforme intégrée, pilotée par APl, qui offre une visibilité complète entre le projet et le fournisseur, ce qui permet d'accroître la faisabilité, la rentabilité et la qualité des échantillons. Filiale du Groupe Logit Inc, Zamplia est la plateforme DIY (Do It Yourself) la plus facile à utiliser sur le marché actuel, avec un inventaire qui n'est disponible sur aucun autre marché.Pour en savoir plus sur Zamplia, rendez-vous sur http://www.zamplia.com