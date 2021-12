Armis vient d’être nommé "Cas d’Or Sécurisation des Objets Connectés” durant les Cas d’Or Cybersécurité 2021

Armis a reçu le diplôme de la Cybersécurité des Cas d’Or 2021 Armis Security

Reconnu pour son innovation, sa pertinence et son adaptabilité

PARIS, FRANCE, December 14, 2021 / EINPresswire.com / -- Armis , le leader de la visibilité et de la sécurité de tous vos actifs, annonce qu’il a remporté le prix du meilleur fournisseur de sécurité des objets connectés durant l’édition des Cas d’Or Cybersécurité 2021 La cérémonie organisée par les Cas d’Or du Digital, fait partie des évènements qui célèbrent les meilleures solutions digitales dans le secteur de la technologie, marketing et E-commerce. Armis a été sélectionné comme étant la meilleure solution dans sa catégorie par un jury indépendant composé de RSSI et de DSI qui ont validé son adaptabilité, son innovation et sa pertinence. Venant récemment d’annoncer un investissement supplémentaire de 300 Millions de dollar , Armis continue de ce fait sa croissance et son expansion dans les principaux pays comme la France.Frédéric Benichou, Regional Director, South EMEA et BeLux chez Armis indique “Durant les dernières années, nous avons remarqué un nombre considérable de cyberattaques sur des équipements IT, IOT, OT, IIOT and IOMT, marquant le début d’une nouvelle aire de Cyber Attaques. En France l’environnement actuel est en train de changer, Armis fournit ainsi une nouvelle approche de la sécurité pour y palier. Fournir la meilleure solution pour permettre aux clients leur digitalisation sans craindre les cyber attaques.”“Nous sommes fiers d’apprendre que Armis a reçu le diplôme de la Cybersécurité des Cas d’Or 2021” indique Conor Coughlan, CAO et General Manager EMEA chez Armis. “La solution Armis permet aux différentes organisations d’utiliser pleinement leurs nouvelles technologies, tout en garantissant leurs sécurités. Notre solution, combinée aux besoins existants des clients, présente une valeur unique ce qui nous permet de travailler ensemble sur la sécurisation de tous les objets managés ou non.”Si vous souhaitez en savoir plus sur les solutions d’Armis ou souhaitez organiser une démonstration, merci de vous rendre sur notre site www.armis.com A propos d’Armis:Armis est la première plate-forme unifiée de visibilité et de sécurité de tous les actifs connectés de l’entreprise conçue pour faire face aux nouvelles menaces créées par les objets connectés. Les entreprises du Fortune 1000 font confiance à notre solution de protection en temps réel de gestion des actifs, qu’ils soient managés, non managés, IoT, y compris les appareils médicaux (IoMT), "operational technology” (OT), et les systèmes de contrôles industriels (ICS). Armis fournit une gestion passive et inégalée des actifs de cybersécurité, une gestion des risques et une remédiation orchestrée et automatisée. Armis est une société privée dont le siège est à Palo Alto, en Californie.