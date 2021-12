Jack Landsmanas: Normalizar las cadenas de distribución a través de la diversificación es reto global de las economías

Jack Landsmanas empresario mexicano Jack Landsmanas Stern empresario mexicano Jack Landsmanas analiza las cadenas de suministro

El empresario mexicano egresado de la Universidad de Chicago expresó en entrevistas algunos retos que enfrentan las economías ante una elevada volatilidad

Desde el punto de vista macro los recientes episodios sobre tipo de cambio, inflación y movimientos de capitales están enmarcados en una tendencia global en casi todos los mercados emergentes.” — Jack Landsmanas

CUAJIMALPA, MEXICO CITY, MEXICO, December 2, 2021 / EINPresswire.com / -- Uno de los temas de mayor análisis en estos días ha sido el relacionado con el aumento en la medición de la inflación. Los antiguos debates de comienzos del siglo pasado parece que toman relevancia. A continuación, se presentan algunos fragmentos de la entrevista que realizamos con el uno de los empresarios líder en México.¿Ante la constante incertidumbre en las economías globales (inflación, tipo de cambio, mercado accionario, etc) cómo consideras que se debe de empezar a abordar el análisis del problema? ¿Cuál es el camino que consideras que nos regrese a la llamada normalidad preCovid?A medida que las cadenas de distribución se normalicen los bancos centrales del mundo podrán definir sus estrategias para el combate de la inflación. Hasta la fecha estos cuellos de botellas generan mayores costos de operación y ventas no realizadas. No sólo hay un tema de cuellos de botella para el abasto, sino que hay una fragilidad en el mismo. Cambios de clima que antes no tenían mayor impacto ahora pueden producir fuertes colapsos en las cadenas de suministro, como con la tormenta de hace unos días en Vancouver, señaló en entrevista el empresario mexicano Jack Landsmanas El ejecutivo mexicano egresado de la Universidad de Chicago Jack Landsmanas enfatizó: Obviamente nadie puede estar en contra del inventario justo a tiempo y de la globalización de la economía, pero el tema de fondo es la diversificación de suministros. Diversificación es parte de la solución a este tema y la tendencia se va a mostrar a futuro. Evidentemente la diversificación en las cadenas de suministro puede ser una gran oportunidad para la economía mexicana.¿Qué papel enfrenta México ante estos retos?Desde el punto de vista macroeconómico los recientes episodios sobre tipo de cambio, inflación y movimientos de capitales se encuentran enmarcados en una tendencia global en todos los mercados emergentes con excepción de China. En el aspecto de cadenas de abastecimiento, para algunos productos, el costo del transporte total puesto en Estados Unidos es más barato si se fabrica en México que en Asia. Pero la realidad es que China tiene una elevada eficiencia cuando se trata de fabricar cosas. Construir esa densidad en México será oneroso. Pero hay industrias que lo han logrado como la industria automotriz. Se ha hecho un muy buen trabajo en eso. Sabemos que hay otras industrias que miran al sur de la frontera de EUA para estar más cerca de sus mercados finales. Muchas corporaciones empiezan a valorar el impacto de las interrupciones de las cadenas de suministro porque sabe que una vez que todo se solucione, volverá a suceder. Simplemente no sabemos cuándo, pero sabemos que volverá a suceder. Aclaró el ejecutivo Jack Landsmanas Stern Finalmente, el empresario mexicano Jack Landsmans estableció: Quizá lo que se ha perdido en México es una política industrial sectorial para impulsar estas cadenas de suministro. No sólo es un tema de dejar el tema al mercado. La industria automotriz lo logró por que se enfocaron diversos sectores públicos y privados a alcanzar estas metas.Jack Landsmanas Stern es un empresario y filántropo mexicano que dirige distintas empresas así como sus fundaciones. Es egresado de la Universidad de Chicago con estudios en el campo de las finanzas y la economía.

