Le pavillon indonésien présente les politiques de création d'emplois, d'infrastructures et de zones économiques

Business Forum of The Coordinating Ministry for Economic Affairs Yogyakarta Cultural Dance Amaze the Indonesia Pavilion Visitor

DUBAI, UAE, November 23, 2021 / EINPresswire.com / -- Après avoir enregistré la présence de 179 312 visiteurs, la semaine 6, le pavillon indonésien présentera des informations sur les politiques de création d'emplois, les infrastructures et les zones économiques, ainsi que des expériences culturelles. Si, la semaine précédente, le pavillon indonésien présentait davantage le potentiel de la province d'Aceh en termes d'opportunités d'investissement prometteuses, le moment est venu pour le ministère de coordination de l'Économie et le gouvernement de la région spéciale de Yogyakarta de présenter les différents potentiels de l'Indonésie. Les activités de cette semaine seront remplies de forums d'affaires et de spectacles culturels.Diverses politiques gouvernementales liées à la création d'emplois, à l'accélération du développement des infrastructures prioritaires et aux zones économiques spéciales seront discutées en profondeur par le ministère de coordination chargé de l'économie. Pendant ce temps, un forum d'affaires concernant le potentiel pour le commerce, le tourisme, l'investissement et la culture unique de Yogyakarta sera magnifiquement présenté par le gouvernement provincial de la région spéciale de Yogyakarta. Cette série d'événements se déroulera du 5 au 11 novembre 2021.Il est prévu que le ministère de coordination chargé de l'économie organise un forum d'affaires sur le Projet stratégique national (PSN), le développement des zones économiques spéciales (ZES) et la loi sur la création d'emplois. Ce forum d'affaires est un effort du ministère de coordination de l'économie pour accroître l'intérêt des investisseurs mondiaux pour l'Indonésie en introduisant des opportunités d'investissement prometteuses dans le secteur des infrastructures.“La participation du ministère de coordination de l'économie à l'Expo 2020 Dubaï présentera de nombreuses politiques gouvernementales en matière de reprise économique nationale, à travers la création d'emplois et le développement des infrastructures en Indonésie. Ces différents efforts sont réalisés à travers la déréglementation des lois et règlements, pour accélérer la réalisation de projets stratégiques qui ont un impact majeur sur l'économie à réaliser selon la cible”, a déclaré le ministre coordonnateur des Affaires économiques Airlangga Hartarto.Le projet stratégique national (PSN) est un projet d'infrastructure considéré comme stratégique pour améliorer l'économie, le développement équitable, le bien-être communautaire et le développement régional. Cette conception vise à répondre aux besoins de base et à améliorer le bien-être des personnes. Comme on le sait, dans le décret ministériel de coordination numéro 7 de 2021, il existe 208 projets et 10 programmes PSN avec une valeur d'investissement d'environ 5 698,5 milliards de roupies. Couvre 12 secteurs au niveau du projet et 10 au niveau du programme.Grâce à l'événement Expo 2020 Dubaï, d'autres projets stratégiques nationaux (PSN) seront discutés dans le cadre de forums d'affaires au pavillon indonésien, en commençant par les thèmes de l'investissement dans le secteur de l'énergie et de la pétrochimie, l'investissement dans les infrastructures routières indonésiennes, l'investissement dans les routes à péage indonésiennes, et soutien financier et garanties en Indonésie.D'autre part, en surmontant l'inégalité de la croissance économique entre les régions occidentales et orientales de l'Indonésie, le gouvernement a également aidé à développer un certain nombre de zones économiques spéciales (ZES) pour encourager l'équité économique dans les régions. Dix-neuf ZES réparties de l'ouest à l'est de l'Indonésie sont soutenues par la fourniture d'infrastructures, la fourniture d'installations et d'incitations ainsi que par la facilité d'investissement. Ce forum d'affaires dans le pavillon indonésien discutera davantage du développement futur des zones économiques spéciales.Afin de créer un climat d'investissement positif, toutes les activités d'investissement stratégique seront basées sur la réglementation de la loi sur la création d'emplois, qui comprend 186 articles. La loi sur la création d'emplois a été ratifiée et signée par le président Joko Widodo le 2 novembre 2020. La loi sur la création d'emplois a résumé 77 lois et est divisée en 11 clusters, y compris la facilité de l'entrepreneuriat à améliorer l'écosystème d'investissement.La sixième semaine du pavillon indonésien présente également un forum d'affaires lié à la loi sur la création d'emplois avec des discussions sur les nouvelles opportunités de la loi sur la création d'emplois, les licences commerciales du gouvernement et la transformation de la liste des investissements dans la loi sur la création d'emplois. Les thèmes du forum des entreprises de la loi sur la création d'emplois peuvent effectivement devenir une base légale pour les activités d'investissement pour les projets stratégiques nationaux (PSN) et le développement des zones économiques spéciales (ZES).L'événement Expo 2020 Dubaï est une occasion extraordinaire de présenter le thème des projets stratégiques nationaux (PSN) et le développement des zones économiques spéciales (ZES) pour attirer les investisseurs, ainsi que pour aider à créer des emplois.La région spéciale de Yogyakarta anime le pavillon indonésien à partir de spectacles culturels, d'expositions de produits locaux et de forums d'affaires liés au commerce, à l'investissement et au tourisme.“Le grand patrimoine pour une grande opportunité” est devenu un grand thème porté par la région spéciale de Yogyakarta en participant à l'événement Expo 2020 Dubaï. Ce thème a été soulevé dans le but d'illustrer que le point focal de Yogyakarta dans le développement de son secteur économique et culturel est à travers les valeurs et le potentiel locaux, ainsi que l'industrie 4.0. Ces trois points reflètent le caractère unique de Yogyakarta, en particulier la majesté du palais et divers héritages de gloire du passé juxtaposés aux progrès du présent et du futur.Le gouvernement provincial de la région spéciale de Yogyakarta organisera davantage de forums d'affaires, à commencer par le Forum des entreprises commerciales, le Forum des entreprises touristiques et le Forum des entreprises d'investissement. Le Forum des entreprises commerciales devrait être une porte d'entrée pour élargir les possibilités d'activités commerciales internationales. Un certain nombre de produits de qualité prêts à l'exportation fabriqués par des MPME dans la région spéciale de Yogyakarta, allant des meubles, de l'artisanat, de la décoration intérieure, du batik contemporain, de l'argent et de la pierre naturelle aux produits laitiers et à base de plantes ont également été exposés à l'exposition roulante du pavillon indonésien. .Le Tourism Business Forum présentera une expérience culturelle typique de Yogyakarta avec des histoires sur le patrimoine construit par la grande histoire du palais de Yogyakarta en tant que centre d'influence culturelle, un tourisme exclusif et le concept de tourisme de bien-être qui donne la priorité à la santé et au fitness. Pendant ce temps, au forum Investment Business, il y aura des expositions concernant le projet intégré de la région de Prambanan, le hub agricole de Jogja, le développement de la région de Hargobinangun (projet d'élevage de bovins laitiers), l'industrie de démarrage et l'entrepreneuriat des jeunes à Yogyakarta.“À travers l'Expo 2020 Dubaï, nous voyons que cet événement est une opportunité pour Yogyakarta de développer divers potentiels régionaux. Surtout en ce qui concerne les opportunités d'investissement pour le projet intégré de la région de Prambanan, la zone agricole, l'élevage laitier et l'industrie de démarrage pour les jeunes entrepreneurs à Yogyakarta. En plus de présenter un potentiel d'investissement régional, nous présentons également des valeurs locales avec un concept touristique exclusif, en particulier en ce qui concerne le tourisme de bien-être qui est actuellement très demandé par des personnes du monde entier. Pendant ce temps, le Trade Business Forum présentera davantage de produits locaux des MPME de Yogyakarta”, a déclaré Agus Priono, chef du bureau des licences et des investissements de la région spéciale de Yogyakarta.En plus du forum des affaires, Yogyakarta a également présenté des spectacles culturels aux visiteurs de l'Expo 2020 Dubaï. Les danses présentées sont un patrimoine culturel héréditaire, où l'authenticité est préservée et accompagnée des nobles valeurs qu'elle contient. Le groupe de danse Ngajogjakarta Hadiningrat Palace est présenté en direct comme l'un des spectacles qui apparaîtront tous les jours au pavillon indonésien du 6 au 11 novembre 2021. Il y en aura 10 qui seront interprétés à partir de Srimpi Muncar, Golek Ayun-Ayun Jugag, Klana Topeng , Pudyastuti Jugag, Menak Kakung, Regol Gunungsari, Bambangan Cakil, Beksan Gagah (Klana Topeng), Golek Bawaraga et Menak Putri.