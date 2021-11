Les ventes à l'exportation de Chery dépassent les 200 000, battant un record pour les marques chinoises

ALGIERS, ALGERIA, November 22, 2021 / EINPresswire.com / -- Récemment, le groupe Chery a publié ses dernières données de ventes. Dans des environnements compliqués tels que l'évolution de la situation pandémique et les pénuries mondiales de puces dans l'industrie automobile, Chery a continué de maintenir le taux de croissance le plus rapide de l'industrie automobile chinoise, réalisant des ventes cumulées de 739 730 véhicules de janvier à octobre, en hausse de 44,3 % par rapport à l'année précédente.Pour l’export, en octobre, Chery a exporté plus de 20 000 véhicules pour la sixième fois cette année avec des ventes totales de 25 049 véhicules, soit une augmentation de 92,7% par année. De janvier à octobre, le volume cumulé des ventes s'est élevé à 212 959 véhicules, en hausse de 145,7% d'une année sur l'autre. Tout en établissant un nouveau record historique, Chery a fermement maintenu sa position de leader à l'exportation parmi tous les véhicules de passager chinois.Sur le marché russe, que Chery cultive depuis 16 ans, Chery a toujours été le « véhicule du peuple » aux yeux des locaux. Selon les données publiées par l'AEB (L’association Européen du business), les ventes cumulées de Chery de janvier à octobre ont augmenté de 266% en glissement annuel, se classant au premier rang de toutes les marques automobiles, et Tiggo 7 est devenu le modèle de SUV chinois le plus populaire en Russie en octobre.Au Chili, selon les données publiées par l'ANAC (Asociación Nacional Automotive Riz de Chile A.G.), Chery s'est classée quatrième parmi toutes les marques automobiles en octobre, dépassant des marques telles que Toyota, Kia et Volkswagen. Dans le segment de marché des SUV, la part de marché des ventes a atteint 15,3% en octobre, se classant au premier rang pendant dix mois consécutifs, et la série Tiggo 2 est devenue le modèle de SUV le plus vendu.Selon les données publiées par Fenabrave (Fédération nationale de la distribution de véhicules automobiles) du Brésil, les ventes de Chery en octobre ont augmenté de 127% en glissement annuel, dépassant Nissan pour prendre la neuvième place des ventes de véhicules de passager, se classant parmi les dix meilleures ventes pendant six mois consécutifs. Dans le segment de marché des SUV, Tiggo 8, Tiggo 3X (Tiggo 2 Pro sur d'autres marchés) et d'autres modèles ont continué à bien se vendre.Les ventes cumulées dépassant les 200 000 au cours des dix premiers mois signifient non seulement que Chery a atteint l'objectif d'exportation annuel de 200 000 véhicules avant la date prévue, mais a également fait de Chery le premier Fabricant chinois de véhicules de passager à exporter plus de 200 000 véhicules par an.Jusqu'à présent, Chery a récolté près de 9,8 millions de clients dans le monde, se classant au premier rang pour le nombre de voitures particulières exportées de Chine pendant 18 années consécutives.Pour plus d'information veuillez contacter https://www.facebook.com/WithCheryWithLove.DZ