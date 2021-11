DR. FLORIAN KONGOLI REÇOIT LA MÉDAILLE D'OR DE LA VILLE DE NANCY

Mathieu Klein, le maire de Nancy et président de la Métropole du Grand Nancy, remettant la Médaille d'Or de la Ville de Nancy au Dr Florian Kongoli Prof. Jean-Marie Dubois, Président, Académie Lorraine des Sciences, prononce le discours d'ouverture de la cérémonie dédiée au Dr Florian Kongoli en présence des académiciens Profs Olivier Cachard et Jean-Dominique de Korwin, maire de Nancy Mathieu Klein et Dr. Kongoli Dr Florian Kongoli est apparu à Time Square à New York les 4, 5 et 8 novembre 2021, à l'occasion de la réception de la médaille d'or de la ville de Nancy

Il fait partie du petit nombre de scientifiques de renom honorés de cette médaille

Le Dr Kongoli est l'un des principaux spécialistes mondiaux des matériaux qui trouve des solutions durables, en travaillant dans le monde entier, avec les plus grandes entreprises” — Mathieu Klein, Maire de la ville de Nancy

MONT-ROYAL, QUEBEC, CANADA, November 23, 2021 / EINPresswire.com / -- Le conseil municipal de la ville de Nancy, France, a décerné à l'unanimité la médaille d'or, sa plus haute distinction, au Dr Florian Kongoli, pour sa contribution significative à la science et à la technologie dans le cadre du développement durable.Le Dr Florian Kongoli fait partie d'un petit groupe de scientifiques renommés qui ont été honorés de cette médaille. Les lauréats précédents sont : le professeur Dan Shechtman, lauréat du prix Nobel (chimie) ; Professeur Knut Urban, Prix Wolf (physique) et Professeur Jean-Marie Dubois, fondateur de l'Institut Jean Lamour et Président de l'Académie Lorraine des Sciences.« Le Dr Kongoli est l'un des principaux spécialistes mondiaux des matériaux qui trouve des solutions durables, en travaillant dans le monde entier, avec les plus grandes entreprises », explique Mathieu Klein, maire de la ville.« Félicitations au Dr Kongoli, médaille d'or de la ville de Nancy, pour sa longue contribution scientifique au développement durable », a déclaré Chaynesse Khirouni, présidente de l'Assemblée élue de Meurthe-et-Moselle.« C'est un grand plaisir de voir le Dr Kongoli honoré par la Ville de Nancy de sa médaille d'or », déclare Jean-Marie Dubois, président de l'Académie Lorraine des Sciences.La Médaille d'Or a été remise par Mathieu Klein, Maire de la Ville de Nancy et Président de la Métropole du Grand Nancy le 13 octobre 2021, lors d'une cérémonie officielle spéciale suivie d'une réception entièrement dédiée au Dr Kongoli, tenue dans le magnifique Hôtel de Ville, qui surplombe la place Stanislas, élue « monument préféré des français » quelques jours plus tôt.Une vidéo complète de la cérémonie peut être visionnée ici : https://youtu.be/MN2HrInGdCU D'autres photos et vidéos connexes peuvent être vues ici: https://www.flogen.org/?p=151#toop À propos :Dr Florian Kongoli est président de FLOGEN Star Outreach , PDG de FLOGEN Technologies Inc. et président du comité d'organisation du Sommet sur les procédés industriels durables (SIPS) . Il est, entre autres, Citoyen d’honneur de Rio de Janeiro, membre élu de l'Académie euro-méditerranéenne des arts et des sciences, membre d’honneur de l’Académie Lorraine des Sciences et a reçu en 2017 le prix du PDG de la technologie environnementale de l'année 2017 par le magazine CEO-Monthly au Royaume-Uni. (CV: http://www.flogen.com/elt/pdf/Kongoli_Short-CV.pdf ).FLOGEN Technologies ( www.flogen.com ) est un institut de recherche appliquée de haute technologie dédié au développement de nouvelles technologies durables et à la transformation des technologies existantes en technologies durables.FLOGEN Stars Outreach ( www.flogen.org ) est une société sans but lucratif qui a 3 objectifs : atteindre la durabilité par la science et la technologie, rehausser le profil de la science et de l'ingénierie dans la société et honorer correctement les scientifiques et les ingénieurs comme ils le méritent à juste titre.SIPS - Sustainable Industrial Processing Summit ( https://www.flogen.org/sips2022/ ) est une conférence multidisciplinaire axée sur la science et l'ingénierie industrielle qui se tient chaque année dans divers pays du monde avec une participation moyenne de 500 auteurs venant du monde universitaire, de l'industrie, du gouvernement et du monde de l'entrepreneuriat représentant en moyenne 80 pays. Le sommet est dédié à l'objectif d'atteindre la durabilité par la science et la technologie et accueille régulièrement de nombreux prix Nobel.Prof. Jean-Marie Dubois est un physico-métallurgiste des alliages métalliques complexes. Il a étudié les verres métalliques et surtout les quasicristaux et composés voisins dont il a révélé certaines propriétés susceptibles d'applications technologiques. Il a fondé en 2003 l'Institut Jean Lamour, qu'il a dirigé jusqu'en 2012 et qui est devenu le plus grand laboratoire de recherche publique sur les matériaux en France. Aujourd‘hui il est très actif en Slovénie et préside l'Académie Lorraine des Sciences tout en étant membre de l'Académie Européenne des Sciences, de l'Académie des Technologies de Slovénie et correspondant de l'Académie de Stanislas ( http://nano.ijs.si/staff/ ).Mathieu Klein est un homme politique français qui a fait ses classes en politique en militant au Parti Socialiste (PS), en travaillant dans diverses associations et au cabinet de Mme Aubry, alors première secrétaire du PS. Élu conseiller départemental de Meurthe et Moselle en 2004, il prendra la présidence de ce conseil jusqu'à 2020, date à laquelle il est élu maire de Nancy et président de la Métropole du Grand Nancy ( https://fr.wikipedia.org/wiki/Mathieu_Klein Chaynesse Khirouni a accédé à la présidence du conseil départemental de Meurthe et Moselle en 2020. Membre du PS, elle avait été élue auparavant successivement conseillère municipale de Nancy, conseillère à la Métropole du Grand Nancy et députée de Meurthe et Moselle. Elle représente l'agglomération de Nancy à la COP26.

Vidéo de la cérémonie officielle : DR. FLORIAN KONGOLI REÇOIT LA MÉDAILLE D'OR DE LA VILLE DE NANCY