ITALY, EUROPE, November 16, 2021 / EINPresswire.com / -- Azerion Italia e Cavai annunciano la loro partnership rafforzando un percorso in forte crescita attraverso la campagna con ItaloAzerion Italia e Cavai, il principale cloud di pubblicità conversazionale, annunciano una partnership esclusiva progettata per implementare l’utilizzo di formati creativi e conversazionali nel mercato europeo.Cavai ha costruito il principale cloud di pubblicità conversazionale globale, lavorando a stretto contatto con brand, editori e agenzie per consentire esperienze conversazionali che aumentano il coinvolgimento dell’audience. I suoi clienti notano infatti un aumento importante del ROI tramite formati pubblicitari non intrusivi che permettono un dialogo tra utente e brand.Nel contempo, la presenza commerciale in Italia di Azerion, con il suo network consolidato combinato al suo know-how tecnologico nel settore pubblicitario, collabora con Cavai a fornire campagne di spicco per i clienti sul mercato italiano, grazie alla sua integrazione con editori premium e tecnologie di alto livello garantendo soluzioni tailor-made.Azerion e Cavai hanno recentemente collaborato con il marchio Italo nella realizzazione di una campagna ideata per generare engagement in maniera innovativa, attraverso la creazione di un formato chatbot per invitare l’utente a riscoprire le principali mete turistiche d'Italia.In occasione di questa campagna è stato creato un percorso conversazionale che facilitasse l'esperienza di scelta della destinazione da parte dell’utente e lo aiutasse a prenotare il proprio biglietto del treno.Il concept è stato sviluppato coniugando la modernità e il dinamismo del formato pubblicitario ma allo stesso tempo mantenendo salda l’identità del brand.Thomas Pepe, Digital Performance Marketing Manager di Italo commenta:“In occasione della campagna Italo abbiamo scelto, ancora una volta, di affidarci alla competenza e alla professionalità di Azerion che, grazie al suo approccio altamente tecnologico, ci ha aiutati ad aumentare l’engagement del brand attraverso un formato innovativo, consapevoli che l'esperienza conversazionale è un metodo sempre più efficace per conquistare l'interesse dell'utente”.Nicolò Palestino, Country Manager di Azerion Italia, aggiunge: "Cerchiamo di offrire il massimo in termini di soluzioni avanzate di acquisto del pubblico per inserzionisti, agenzie e editori. Il complesso mercato di oggi richiede una conoscenza approfondita di ogni mercato, in un momento in cui il comportamento dei consumatori sta cambiando più rapidamente che mai - sia on che offline. Siamo lieti di erogare campagne tailor made per i nostri clienti come Italo, supportati dalle tecnologia di Cavai, mentre continuiamo nella nostra mission di garantire contenuti appropriati che ispirino e coinvolgano, in maniera conforme alla privacy. Insieme offriamo pubblicità in un contesto creativo e brand-safe".Rogier Lammers, VP, Sales, Central Europe di Cavai, che ha negoziato e istituito la partnership esclusiva, commenta: "Azerion ha ottimi contatti con inserzionisti e agenzie nel mercato italiano. Vanta anche la tecnologia necessaria per i publisher e il network necessario per accedere ad inventory di alta qualità a livello locale, in modo rapido e su larga scala. Con questa partnership, puntiamo ad espandere rapidamente il nostro business in Italia. Insieme ad Azerion, molte campagne sono già state impostate ed altre sono pronte a partire. Sono molto entusiasta di lavorare a stretto contatto con Nicolò e il suo team".About Azerion:Azerion è la tech company attiva nel settore dei media e dell’intrattenimento che opera trasversalmente in modo unico per individuare sinergie, sviluppare efficienze e potenziare il business dei suoi clienti. Azerion aiuta inserzionisti e editori a connettersi nel momento giusto e in modo significativo e prezioso. Infatti, grazie alla sua offerta tecnologica, gli inserzionisti raggiungono una vasta audience e gruppi targettizzati mentre gli editori ottengono il massimo dalle revenue coinvolgendo un pubblico di qualità attraverso i loro contenuti.Azerion ha sede ad Amsterdam ma è presente in più di 15 paesi europei, fra cui l’Italia. Questo permette di adattare le soluzioni pubblicitarie e il contenuto ad ogni mercato e lingua, vantando un’audience paneuropea di centinaia di milioni di utenti unici ogni mese.About Cavai:Fondata nel 2018, Cavai aiuta i marketer a fornire esperienze pubblicitarie conversazionali in modalità programmatic e social nello stesso modo in cui normalmente fornirebbe banner e annunci video. Con uffici a Oslo, Stoccolma, Helsinki, Copenaghen, Amsterdam, Monaco, Barcellona, Londra, New York, Seattle, Montreal e Singapore, Cavai supporta i principali marchi ed editori globali nella pubblicità conversazionale.