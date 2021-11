ETHICON ES OBJETO DE UNA DEMANDA DE TVT-O EN EL ESTE DE TEXAS POR MARTIN BAUGHMAN, PLLC

Dr. Greg Vigna

El Dr. Greg Vigna, abogado nacional comenta sobre el litigio de malla vaginal a cargo de su bufete legal.

Los riesgos de la malla de transobturador superan con creces los beneficios percibidos, dado que hay diseños disponibles mucho más seguros para el tratamiento de incontinencia urinaria por esfuerzo.” — Dr. Greg Vigna

SANTA BARBARA, CALIFORNIA, UNITED STATES, November 11, 2021 /EINPresswire.com/ -- “El sistema TVT obturador (TVT-O) de Ethicon continua causando graves lesiones agudas después de su implantación o de ser asintomático por años”…Greg Vigna, MD, JD

En julio de 2021, Ethicon, Inc. fue objeto de una demanda presentada por una mujer que sufrió heridas graves latentes ocasionadas por la implantación del dispositivo TVT-O en junio de 2008, una malla de polipropileno utilizada para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo en el distrito Este de Texas, división de Texarcana (No. 5:21-cv-00092).

Se sabe que las mallas de transobturador (TOT) y las mallas de una única incisión que se insertan en el músculo transobturador interno causan síndromes de dolor crónico que pueden ocurrir de manera aguda poco después del implante, o “lesiones latentes” que se vuelven sintomáticas meses o años después a causa de la inflamación perpetua y la cicatrización.

Greg Vigna, MD, JD, abogado nacional experimentado en lesiones farmacéuticas, médico practicante y Asesor personal de salud certificado comenta sobre el litigio de la malla vaginal a cargo de su bufete legal:

“Boston Scientific, Coloplast, y Ethicon hasta el día de hoy aún no han advertido a los médicos sobre el riesgo de neuralgia del pudendo y el obturador a causa de un dispositivo TOT colocado adecuadamente que fue descrito por AUGS en 2020 como un ‘dolor extrapélvico’ en la declaración de postura conjnta sobre el manejo de las complicaciones relacionadas con la malla para el especialista en medicina pélvica femenina y cirugía reconstructiva (FPMRS). Los riesgos de la malla de transobturador superan con creces los beneficios percibidos, dado que hay diseños y procedimientos disponibles mucho más seguros para el tratamiento de incontinencia urinaria por esfuerzo. Mi bufete estará litigando estos casos por muchos años o hasta que el ultimo dispositivo de malla de transobturador sea retirado quirúrgicamente.”

The Plaintiff is represented by Ben C. Martin and Laura Baughman of Martin Baughman, PLLC, and Greg Vigna, MD, JD. Ben Martin and Laura Baughman are national pharmaceutical injury attorneys in Dallas, Texas. Dr. Vigna is a California and Washington DC lawyer who focuses on catastrophic injuries and the neurological injuries caused by transvaginal mesh devices including pudendal neuralgia, obturator neuralgia, ilioinguinal neuralgia, and Complex Regional Pain Syndrome.

El Grupo Vigna Law Group se centra en las mallas y mini mallas de transobturador (TOT) siguientes que causan neuralgia del músculo pudendo y del obturador.

Ethicon: TVT-O, Abbrevo

Boston Scientific: Obtryx, Solyx

Coloplast: Aris, Altis

The Vigna Law Group targets the below retropubic slings that cause ilioinguinal neuralgia, pudendal neuralgia, and Complex Regional Pain Syndrome:

Ethicon: TVT, TVT-Exact

Boston Scientific: Advantage Fit, Lynx

Coloplast: Supris

Dolor inguinal y pélvico: Lea sobre las complicaciones de la TOT, que incluyen la neuralgia del obturador y el pudendo y los tratamientos para la neuralgia del obturador y el pudendo.

Descargue y LEA nuestro libro electrónico “Dolor por malla vaginal”.

Para ver artículos vídeos, recursos e información, visite el portal educativo sobre neuralgia del pudendo.

Pulse aquí para ver información relacionada con las complicaciones de la malla.



