LES ENTREPRENEURS AFRICAINS MIS A L’HONNEUR LORS DU LANCEMENT D’AFRICA ENTREPRENEURS SUMMIT

Edem d'Almeida, Dogad Dogoui, Bams, et Denis Pagnac Edem d'Almeida et Aldo Fotso

PARIS, FRANCE, November 3, 2021 / EINPresswire.com / -- Du 27 au 29 octobre s’est déroulé le lancement d' Africa Entrepreneurs Summit à Paris et dans 5+ capitales africaines. A Paris, dans les discrets et prestigieux Salons des Arts & Métiers, 4 entrepreneurs ont été désignés lauréats du Prix de l’Entrepreneur Africain.Placé sous le thème de l’innovation entrepreneuriale, le lancement d’Africa Entrepreneurs Summit a offert durant 3 jours, un programme phygital au cours duquel plusieurs cycles d’échanges ont été organisés. Ouvert avec Ouagadougou (Burkina Faso), une série de rencontres se sont poursuivies depuis Yaoundé, Kinshasa, Bamako, puis Paris, et permis à une vingtaine d’entrepreneurs d’exprimer leur vision sur les enjeux de l’innovation en Afrique, d’explorer les opportunités qu’elle offre et les solutions pour favoriser l’innovation entrepreneuriale.Le Prix de l'Entrepreneur Africain , principal temps fort du lancement AES2021Africa Entrepreneurs SummitⓇ a également été l’occasion de promouvoir les entrepreneurs africains qui ont un impact positif en Afrique.Lors de ce lancement se tenait la sixième édition du Prix de l’Entrepreneur Africain, organisée pour célébrer les talents qui se distinguent par leur impact et leur participation au dynamisme économique et au rayonnement de l’Afrique.Pour saluer l’ensemble de ses œuvres en faveur de l’entrepreneuriat, et exprimer la reconnaissance pour son engagement depuis plus de 20 ans au profit des entrepreneurs, le franco ivoirien Dogad DOGOUI, Fondateur Africa SMB et Senior Advisor chez de Gaulle Fleurance et Associés, a été honoré dans la catégorie spéciale Reconnaissance, qui sera désormais instituée chaque année.3 autres lauréats, sélectionnés par un jury composé notamment de Roseline Dieudonnée, Directrice Business Development KPMG, Denis Pagnac, Founder Summview, Armel Djeukou, Head of Digital Design Manufacturing and Services, Airbus, Patricia Monthé, Founder MEDx, Bruno Eto, Founder Laboratoires TBC, ont également été distingués :• Catégorie Startup de l’année : Victor Maina, DUHQA (KENYA)Duhqa est une plateforme technologique de chaîne d'approvisionnement et de distribution de bout en bout du dernier kilomètre. Elle connecte les détaillants aux fabricants et leur donne les ressources (applications, financement,…) pour leur permettre d’être plus efficaces• Catégorie Next Impact : Edem d’ALMEIDA, Africa Global Recycling (TOGO)Africa Global Recycling est depuis 2013, leader de la gestion et de la valorisation des déchets au Togo.• Catégorie African'Elles : Dorcas Mubembé, ECOPLUS (CONGO RDC)Ecoplus est une startup congolaise spécialisée dans la fabrication de papier hydrophobe (imperméables à l'eau et à l'huile) très résistant biodégradable à base de fibre Bananier.L’ensemble des finalistes figureront dans le palmarès du programme Next Impact publié par Africangels , qui paraitra en janvier 2022.---AfricangelsAfricangels met ses ressources au service d’entrepreneurs ambitieux, dont les activités ont un impact socio-économique sur le continent africain. Il rassemble à la fois des business angels à la recherche d’opportunités d’investissement et des chefs d’entreprises qui souhaitent renforcer leur position et créer des opportunités d'affaires.Africangels s’est donné une mission complexe mais essentielle : mettre l’entrepreneuriat des africains au cœur de la réflexion stratégique sur l’élaboration d’actions économiques et la participation au développement du continent africain.Ce 1er lancement d’Africa Entrepreneurs Summit ouvre la voie à la collaboration de plusieurs de partenaires réunis sous les auspices d’Africangels, qui souhaite instituer un cadre de discussion et d’échanges sur les grands sujets entrepreneuriaux africains. L’organisateur a d’orès et déjà donné rdv pour la prochaine édition qui se déroulera dans 10 capitale africaines au mois de juin 2022.