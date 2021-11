EEVEE Mobility s'engage dans la responsabilité sociale de l'entreprise

DIEPENBEEK, BELGIUM, November 1, 2021 / EINPresswire.com / -- · EEVEE Mobility permet aux conducteurs de surveiller et de prévoir les niveaux de réduction de CO2 et de prédire le kilométrage, l'autonomie, la décharge et la santé de la batterie du véhicule· Plus de 75 000 téléchargements et 10 000 voitures électriques connectées dans 63 pays utilisent maintenant l'application pour suivre leurs coûts de recharge à la maison, au travail et en public· EEVEE prévoit d'intégrer l'application avec tous les grands équipementiers et de connecter 20 % de tous les véhicules électriques en Europe et aux États-Unis d'ici 2026· L'appli EEVEE Driver 2.0 est à présent compatible avec les VE BMW, Mini, Ford et MustangEEVEE Mobility, l'entreprise qui crée des produits et des services numériques qui assurent une expérience de recharge et de conduite des VE fluide, annonce aujourd'hui son engagement en faveur de la responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) au cours de la prochaine phase de croissance de son activité.La nouvelle vision commerciale comprend une toute nouvelle application, compatible avec les modèles de VE de BMW, Mini, Ford et Mustang. Elle présente également des caractéristiques supplémentaires telles que permettre aux conducteurs de surveiller et prévoir les niveaux de réduction de CO2 et de prédire le kilométrage, l'autonomie, la décharge et la santé de la batterie du véhicule.Dans le cadre de son engagement en faveur de la RSE, EEVEE prévoit également d'intégrer son logiciel dans 20 % de tous les VE en Europe et de s'associer à tous les grands constructeurs automobiles d'ici 2026, afin de contribuer à son objectif global de rendre l'adoption des VE plus rapide et plus intelligente pour tous.La responsabilité sociale de l'entreprise favorise l'adoption des VEL'adoption des VE devient de plus en plus importante pour les entreprises avec des objectifs de RSE. Les entreprises pionnières recherchent depuis un certain temps des solutions pour suivre avec précision l'impact écologique des VE sur la stratégie de développement durable de l'entreprise – un problème qu'EEVEE entend contribuer à résoudre avec sa nouvelle vision et son application.Steffen Brans, CEO d'EEVEE Mobility a déclaré :« Le premier pas vers un avenir plus radieux pour les VE a été de reconnaître que les conducteurs de VE du monde entier subissent des inconvénients que les conducteurs de voitures à essence n'ont pas. Nous nous sommes d'abord concentrés sur la résolution de ces problèmes tout en apportant une valeur ajoutée aux conducteurs de VE. Cependant, nous avons rapidement constaté une demande croissante de la part des entreprises pour les aider à faciliter l'adoption des VE. Les études auprès des clients nous ont appris que les objectifs de RSE sont le principal moteur de l'adoption des VE au sein des entreprises et que, pour atteindre ces objectifs, les entreprises ont besoin d'informations plus tangibles, fondées sur des données, et d'une compatibilité avec plus de véhicules – c'est pourquoi nous avons conçu la dernière version de l'application dans cette optique.Il faut remédier à un manque de commodité et de transparenceAlors que le marché des VE se développe, l'adoption potentielle est souvent entravée par le manque de commodité, de transparence et de connaissance des coûts. Les gouvernements se concentrent sur les incitants fiscaux et les obstacles liés aux infrastructures, mais les conducteurs et les entreprises se heurtent à des problèmes beaucoup plus pratiques, comme la façon de rembourser la recharge professionnelle à domicile ou l'influence du coût total de possession d'un véhicule.Steffen Brans a déclaré :« Un autre problème dont nous parlons rarement est la décharge de la batterie lors du stationnement de votre VE. C'est à peine perceptible au quotidien, mais cela peut être un sérieux problème lorsque les conducteurs doivent laisser leur voiture pendant de longues périodes. L'un de nos premiers utilisateurs nous a envoyé un e-mail en expliquant qu'il stationnait dans un aéroport, il craignait de ne pas avoir suffisamment d'autonomie pour le retour à la maison. »Cette préoccupation a incité l'équipe EEVEE à recourir à l'intelligence artificielle afin d'effectuer des prédictions de données précises. Lorsqu'un conducteur de VE gare sa voiture, l'IA prédit avec précision le kilométrage pour une période de 1 à 30 jours.Avec la dernière version de l'application, les conducteurs savent désormais qu'il leur restera suffisamment d'autonomie pour rentrer chez eux et ont la même tranquillité d'esprit qu'au volant d'une voiture avec un moteur à combustion interne. La même technologie d'IA est utilisée pour prédire la santé de la batterie de la voiture sur 6 mois, 1 an et 3 ans.Embarquement des grands constructeurs automobilesEEVEE est ravi d'accueillir les conducteurs de VE de BMW, Mini, Ford et Mustang dans sa communauté croissante de plus de 10 000 conducteurs de VE dans 63 pays qui utilisent actuellement son application.Bien que les discussions avec les principaux constructeurs automobiles soient toujours en cours, seuls les propriétaires de Tesla pouvaient auparavant connecter leur voiture à l'application originale. Outre BMW, Mini, Ford et Mustang, EEVEE poursuit également les discussions avec plusieurs autres constructeurs automobiles afin d'activer ses services pour leurs véhicules.Steffen Brans a déclaré :« Le message des constructeurs automobiles est fort et clair : l'avenir de la conduite est électrique. La mission d'EEVEE Mobility est de rendre cette adoption des VE aussi facile que possible pour les conducteurs et les entreprises en supprimant tout obstacle. Nous menons actuellement de nombreuses discussions constructives avec la plupart des constructeurs automobiles. La complexité technique signifie que les intégrations sont souvent plus lentes que nous le souhaiterions, mais tous les constructeurs avec lesquels nous discutons sont convaincus de la valeur ajoutée pour leurs clients. »L'appli EEVEE peut être téléchargée sur iOS ici et sur Android ici Pour télécharger des images / captures d'écran de l'appli EEVEE Driver 2.0, cliquez ici Pour plus d'informations sur l'appli EEVEE et la solution EEVEE Business, rendez-vous sur le site https://eeveemobility.com/ Pour toute demande de renseignements RP, contactez Tom Green à l'adresse tom@influenceemobility.comÀ propos d'EEVEE MobilityEEVEE a pour mission de construire un avenir zéro émission en rendant l'adoption des VE encore plus intelligente grâce à son écosystème de produits et de services numériques, conçus pour rendre la possession de VE plus transparente, plus efficace et plus instructive. Cela inclut l'appli EEVEE Driver, l'outil ultime pour aider les propriétaires de VE à suivre leurs sessions de recharge, les coûts associés et bien plus encore. La plateforme Web EEVEE Business exploite les données relatives aux conducteurs de VE et à la recharge afin d'aider les entreprises à électrifier leur flotte, à comptabiliser correctement les coûts et à fonctionner plus efficacement. L'offre d'EEVEE Mobility est complétée par une plateforme de données et d'intelligence artificielle pour l'écosystème d'énergie afin de faciliter la transition vers les VE et l'augmentation de la demande énergétique qui en découle.Coordonnées de l'entrepriseSteffen Brans (CEO)EEVEE Mobilitysteffen.brans@eeveemobility.comBureau aux États-Unis530 7th Avenue - Suite 902. NY 10018 New York, USABureau en EuropeWatertorenstraat 2. 3590 Diepenbeek, BELGIQUE