Super Talents de l’ONUDC soutient l’apprentissage psychosocial des enfants vulnérables à travers le monde

VIENNA, AUSTRIA, November 18, 2021 / EINPresswire.com / -- Vienne, 20 novembre 2021 - En cette Journée mondiale de l’enfance, l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) lance Super Talents , la nouvelle phase d’Écoutez d’abord une initiative qui soutient une prévention de l’usage de drogues basée sur la science.La prévention de l’abus de substances est une priorité stratégique de l’Agenda 2030 pour le développement durable et elle s’inscrit précisément dans le cadre du troisième Objectif de développement durable (ODD) qui vise à assurer la santé de tous.« La prévention de l'usage de drogues basée sur la science est un investissement efficace pour un avenir sain. Alors même que la pandémie de Covid-19 continue d’affecter l’accès à l’éducation et les interactions sociales, la nouvelle phase de l’initiative de l’ONUDC Écoutez d’abord offre un précieux soutien aux enfants, pour qu’ils développent des compétences nécessaires pour renforcer leur résilience vis-à-vis de l’usage de drogues et mieux faire face à l’adversité, » affirme la directrice exécutive de l’ONUDC, Ghada Waly.Écoutez d’abord a été lancée en 2016 lors la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations unies sur le problème mondial de la drogue (UNGASS). Cette campagne mondiale, menée sous le hashtag #ListenFirst, a sensibilisé l’opinion sur une prévention de l’usage des drogues essentiellement basée sur des recherches scientifiques et sur l'importance d’écouter les enfants et les jeunes. Dans une deuxième phase, une série intitulée La science de la bienveillance a été lancée en 2020 pour aider parents, les enseignants et les soignants durant la pandémie de Covid-19. L’initiative a été adoptée au niveau national par la Lituanie, la Serbie, la Slovénie, la Pologne et les Émirats arabes unis.Voici les messages clé de la nouvelle série Super Talents : la science des talents :- L’utilisation de données scientifiques solides pour prévenir l’usage de drogues chez les enfants et les jeunes est un pilier de la santé et du bien-être des communautés.- Écouter les enfants et les jeunes est la première étape pour les aider à se maintenir en bonne santé et à se sentir en sécurité.- Le développement des compétences psychosociales jette les bases de la prévention de l’usage de substances chez les enfants et les jeunes.Cinq vidéos d’animation 3D informatives et amusantes suivent les aventures des membres d’une Super Équipe confrontée aux défis de la vie quotidienne. Ces personnages utilisent leurs compétences psychosociales pour résoudre des problèmes, nouer des relations, améliorer la vie de leur communauté magique et transformer leurs différences en Super Pouvoirs.Les vidéos mêlent animation et prise de vues réelles avec des enfants, qui comme les personnages animés, sont aux prises avec leurs émotions, leurs amis, leur environnement et les tâches du quotidien. Chaque vidéo s’accompagne d’une documentation pédagogique basée sur des données scientifiques en matière de compétences psychosociales – empathie, compassion, respect, gratitude, honnêteté, confiance en soi, espoir, motivation, curiosité.La documentation approuvée par des partenaires internationaux comme WiRED International et l’International Society of Substance Use Professionals (ISSUP) est mise à disposition des enseignants, des parents, des responsables politiques, des professionnels de la santé et de la prévention ainsi que du grand public.Toute la documentation d’Écoutez d’abord est disponible en français, en anglais et en espagnol sur le site Écoutez d'abord avec des conseils pour l’adaptation aux contextes régionaux. Pour voir la première vidéo de Super Talents produite par Ethan Films cliquez ici . Pour plus d’informations sur Écoutez d’abord, cliquez ici pour vous inscrire au bulletin d’information mensuel.

