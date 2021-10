Sokin lance une application multilingue pour améliorer l'inclusion financière

Les cartes de débit Sokin seront également disponibles dans 10 autres pays européens après un lancement réussi au Royaume-Uni

LONDON, UNITED KINGDON, October 28, 2021 / EINPresswire.com / -- Sokin , la nouvelle génération de prestataire de services de paiements internationaux, a lancé son compte en devise mondiale en quatre langues supplémentaires, pour soutenir les personnes qui ne font pas partie de l'écosystème financier anglophone.L'application multilingue est conçue pour stimuler l'inclusion financière parmi les personnes non bancarisées ou sous-bancarisées, ainsi que pour aider les personnes qui ne vivent pas et ne travaillent pas dans leur pays d'origine et les nouveaux clients.L’interface de l’application peut être visualisée en espagnol, français, allemand et portugais, ainsi qu’en anglais, et d’autres langues sont prévues dans les mois à venir.La nouvelle fait suite au lancement réussi du compte en devise mondiale de Sokin, accessible via son application mobile avancée de poste à poste, en août 2021.Disponible sur iOS et Android , Sokin est la première plateforme de paiement à adopter le modèle d'abonnement et à l'utiliser pour les transferts à l'échelle mondiale, contrairement aux autres prestataires qui facturent des frais par transaction. Les titulaires de comptes peuvent accéder à des transferts internationaux illimités et à un échange de devises rentable dans 38 devises vers plus de 200 pays et territoires – une présence internationale beaucoup plus importante que d'autres sur le marché.Sokin a ensuite annoncé qu'elle avait achevé la deuxième phase de son plan de déploiement de cartes de débit sans contact en Espagne, en Allemagne, en France, en Grèce, en Italie, aux Pays-Bas, en Bulgarie, en Roumanie, en Pologne et à Gibraltar, après un lancement réussi au Royaume-Uni. Les cartes de débit Sokin seront disponibles dans plus de 80 pays*. 27 pays européens devraient avoir accès aux cartes de débit d’ici la fin de 2021, avec le soutien du réseau de confiance de Mastercard.Vroon Modgill, PDG de Sokin, a déclaré : « Le lancement de notre application multilingue et l'expansion en Europe des cartes de débit Sokin constituent un moment décisif pour nous, car nous continuons à œuvrer pour un avenir financièrement inclusif pour tous, où que vous soyez dans le monde. Les populations sont au cœur de l'histoire de Sokin, et nous comprenons les difficultés qu'elles éprouvent à surmonter les obstacles spécifiques qui peuvent les empêcher d'accéder à une éducation et une inclusion financières appropriées. C’est pourquoi nous nous assurons que les considérations relatives à une plus grande accessibilité demeurent au premier plan du développement de nos produits. Ce faisant, nous avons créé un compte en devises internationales qui transcende les frontières et qui est véritablement fait pour tous ».Notes de l'éditeurSokin est le prestataire officiel de paiements internationaux FX pour les clubs de football bien connus que sont : Arsenal, Everton, Fulham FC et AS Monaco, et d'autres devraient être annoncés prochainement, et a établi un partenariat avec Mastercard en Europe, en Asie et à Singapour. D'autres territoires seront déployés prochainement.À propos de SokinSokin est un fournisseur mondial de comptes en devises qui se concentre sur la création d'une plate-forme de paiement ouverte et transparente. Il est le seul prestataire de services de paiement permettant d'effectuer des paiements à l'échelle mondiale pour un montant mensuel fixe, ce qui donne aux consommateurs la possibilité d'effectuer des paiements et des transferts illimités. Il n'y a pas de frais supplémentaires ni de frais cachés, mais un simple échange de devises et des transferts d'argent, ce qui simplifie et démocratise le processus. Sokin a été fondée par Vroon Modgill en 2019, la société a son siège social à Londres et compte 10 bureaux dans le monde entier.Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.sokin.com Sokin est une marque commerciale et une marque déposée de Plata Capital Ltd. Pour plus d'informations sur l'accès à l'application Sokin et aux services de paiement connexes, dans votre pays de résidence, veuillez consulter le site www.sokin.com Mastercard est une marque déposée et le dessin de Circles est une marque commerciale de Mastercard International Incorporated. Les cartes Sokin fournies aux résidents de l'EEE sont émises par Transact Payments Malta Limited conformément à la licence de Mastercard International. Transact Payments Malta Limited est dûment autorisé et réglementé par l'Autorité maltaise des services financiers en tant qu'institution financière en vertu de la Loi de 1994 sur les institutions financières. Numéro d'enregistrement C 91879.*sous réserve et en attente, des exigences locales en matière de licences et de réglementation. Pour plus d'informations, reportez-vous au site sokin.com/regulation.