Biozek Medical Gaat Groen Met Zijn Nieuwste Productiefaciliteit

LAAN VAN DE RAM 49, 7324BW APELDOORN, THE NETHERLANDS, October 25, 2021 /EINPresswire.com/ -- Met de voltooiing van zijn nieuwste productiefaciliteit, maakt Biozek Medical zijn belofte waar voor groene initiatieven en milieuvriendelijke productiepraktijken. Het bedrijfsteam van Biozek Medical had al eerder plannen ontwikkeld voor het verbeteren van de duurzaamheid van het milieu door het implementeren van maatregelen gericht op het voorkomen van vervuiling, het behoud van hulpbronnen, het verminderen en minimaliseren van afval, het elimineren van verontreinigende stoffen en het verminderen van de uitstoot van koolstofdioxide.

In een poging vervuiling te voorkomen heeft Biozek Medical een groot aantal productieprocessen gemoderniseerd en aangepast, hetgeen zal resulteren in een vermindering van de uitstoot. De nieuwste faciliteit zal veel besparingstechnieken voor het gebruik van minder water en energie bevatten die zij eerder al in andere faciliteiten hadden toegepast, zoals energie-efficiënte verlichting, software voor het beheer van hulpbronnen en efficiëntere productieapparatuur.

De productiefaciliteit van Biozek Medical maakt gebruik van milieuvriendelijke verpakkingen, met inbegrip van milieuvriendelijke inkten, heeft het gebruik van oceaangebonden plastics verminderd door middel van verantwoorde verpakkingspraktijken, en streeft naar "nul restafval naar stortplaats" door middel van meerdere afvalminimalisatiemethoden en het hergebruik van veel productiematerialen. Potentiële afvalproducten die tijdens de productie ontstaan zijn vloeistoffen, gassen en vaste stoffen. Biozek Medical heeft strategieën geïmplementeerd om de hoeveelheid geproduceerde afvalproducten te verminderen door te elimineren wat ze kunnen, te hergebruiken wat ze kunnen en te recyclen wat ze moeten weggooien. Tot de afvalbeperkingsstrategieën die tot op heden zijn geïmplementeerd behoren, maar zijn niet beperkt tot, het recyclen van schone lucht, aardgas en water, het gebruik van systemen voor hergebruik van water, het terugwinnen van productieoplosmiddelen voor hergebruik, en waar mogelijk het kopen van gerecyclede materialen. Afvalvermindering omvat het verminderen van de hoeveelheid werk die gemoeid is met het reinigen van productieapparatuur door gebruik te maken van geautomatiseerde schrobmachines, stoomreinigers en sonische reinigers, die ter plekke wassen en spoelen, waardoor het niet meer nodig is om de moeilijk te reinigen apparatuur te hanteren.

Biozek Medical blijft voortbouwen op haar vooruitgang in het verbeteren van milieuvriendelijke productieprocessen en erkent dat het belang van het nemen van beslissende maatregelen in de strijd tegen klimaatverandering een van de belangrijkste kwesties blijft waar bedrijven en gemeenschappen vandaag de dag mee te maken hebben.

Over Biozek Medical

Biozek Medical is een in Nederland gevestigd biotechnologiebedrijf dat bekend staat om het leveren van een breed scala aan innovatieve diagnostische oplossingen en diensten aan klanten over de hele wereld. Biozek is gespecialiseerd in het onderzoek naar en de ontwikkeling van in vitro diagnostische producten zoals point of care testkits, alsmede medische diagnostische en immunodiagnostische instrumenten. Door de combinatie van geavanceerde elektronische hulpmiddelen en de nieuwste snelle tests van Biozek, blijft het innovatieve oplossingen bieden voor de medische gemeenschap.

In de medische industrie wordt Biozek erkend als een bedrijf dat oplossingen biedt. Het levert kosteneffectieve en zeer nauwkeurige testproducten aan zijn klanten door samen te werken met de beste leveranciers van medische apparatuur. De toegenomen specialisatie van ziekenhuizen en medische faciliteiten, samen met de decentralisatie van ziekenhuizen, heeft Biozek in staat gesteld te profiteren van het gebruik van en de toegenomen belangstelling voor point of care testkits. Een van de doelstellingen van Biozek Medical is het produceren van goedkope, gemakkelijk te gebruiken producten om de levensverwachting en de toegang tot gezondheidszorg voor mensen in ontwikkelingslanden te helpen verbeteren.

Biozek wil de medische gemeenschap helpen de huidige pandemie doeltreffender aan te pakken en heeft daarom een aantal sneltests ontwikkeld, waaronder twee soorten COVID-19 Antigen sneltests, de ene met behulp van een neusswab en de andere met behulp van een niet-invasieve orale vloeistofmethode. Biozek heeft ook de COVID-19 antilichaam-sneltest ontwikkeld waarbij gebruik wordt gemaakt van serum- of plasmamonsters. De snelle tests van Biozek staan bekend om hun gebruiksgemak en hun snelle en zeer nauwkeurige resultaten. Biozek boort nieuwe techno-commerciële gebieden aan binnen de point of care testmarkt door het creëren van geïntegreerde technologische platforms en bedrijfsprocessen. In de jaren dat Biozek actief is, heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een wereldleider op het gebied van de productie van snelle tests en in-vitro diagnostische producten. Zijn kenmerkende COVID-19 snelle tests, evenals zijn tests voor een brede waaier van ziekten zoals dengue of syfilis, worden als wereldklasse beschouwd. Voor meer informatie, bezoek www.biozek.com

