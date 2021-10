Pour redécouvrir "l'Aristocrate de la Mélodie". Francis Lai Story… au Grand Rex, Paris Francis Lai, au Grand Rex, Paris

PARIS, FRANCE, October 21, 2021 / EINPresswire.com / -- Editions 23, en accord avec Dagmar, Frédéric, Olivier, Laura Lai & Thierry Wolf de FGL Productions , présentent « Francis Lai Story » le 5 novembre 2021, au Grand Rex - Paris.Les Éditions 23 sont fières d'annoncer une soirée exceptionnel pour redécouvrir les plus grands chefs-d'œuvre du compositeur d'Un Homme et une Femme : Francis Lai Story.Surnommé par les Américains « l'aristocrate de la mélodie », Francis Lai a joué avec Edith Piaf et Mireille Mathieu, avant de devenir le compositeur officiel de Claude Lelouch et de travailler avec de grands réalisateurs comme Terence Young, Henri Verneuil et Dino Risi. Impossible de compter le nombre d'artistes célèbres qui ont interprété ses compositions au fil des ans : Elton John, Petula Clark, Johnny Hallyday, Serge Reggiani, Charles Aznavour, Yves Montand, Nana Mouskouri, Françoise Hardy, pour n'en citer que quelques-uns. Il a reçu de nombreux prix, remportant l'Oscar de la meilleure bande originale pour "Love Story" ainsi qu’un Golden Globe et de très nombreuses récompenses.Ce concert exceptionnel, interprété par le Francis Lai Orchestra, invite le public à découvrir l'univers de Francis Lai, qui a composé pour plus d'une centaine de films et plus de 600 chansons. L'ambassadeur du romantisme français qui, malgré un palmarès impressionnant de distinctions et récompenses, est toujours resté humble, même s’il détient toujours le record d'albums vendus à l'étranger pour un compositeur français avec notamment Love Story, Itinéraire d'un Enfant Gâté, Un Homme et Une Femme, Bilitis, Les Etoiles du Cinéma, Les Uns & Les autres.Francis Lai Story, un spectacle unique avec des invités de surprise à ne pas manquer. L'événement mettra à l'honneur le piano de Jacky Delance, l'accordéon de Jacques Ferchit, la basse de Tony Bonfils et la guitare de Jacky Tricoire (éternels partenaires de Francis Lai) ainsi l'équipe de cuivres Fred Couderc et les cordes d’Antonin André Requena, soit plus d’une vingtaine de musiciens entourés de 7 chanteurs.Le Grand Rex accueillera les musiciens les plus exceptionnels de l’hexagone afin de rendre hommage à l'un des plus grands compositeurs français. Claude Lelouch ouvrira la soirée en rednant hommage à son compositeur préféré et présentera l'interprète originale du titre mythique "Un Homme et une Femme", qui a fait le tour du monde : Nicole Croisille.Sera aussi présent le dernier artiste ayant collaboré avec Francis Lai : Calogero, le chanteur qui a travaillé avec le regretté compositeur sur le dernier morceau qu'il a enregistré. Mais aussi la célèbre violoniste japonaise Reina Kitada, la chanteuse américaine Lexie Kendrick, les chanteuses françaises Anne Sila, Katia Plachez, Irene Roussel et l'actrice Elsa Zylberstein sont attendus, ainsi que les interprètes du duo franco-américain The French Mademoiselles qui viendront rendre hommage à l'homme qui a commencé sa carrière dans les collines de Nice pour arriver sur les collines d'Hollywood. Le concert sera immortalisé dans une vidéo destinée à être diffusée dans le monde entier pour les nombreux fans de Francis Lai sur tous les continents, notamment aux USA, en Amérique du Sud et au Japon.Pour plus d'informations sur l'événement, visitez : https://francislai.com À propos de Francis LaiFrancis Lai est né le 26 avril 1932 à Nice. Très tôt, passionné de musique, il crée ses premières gammes dans un orchestre local. A Marseille, il entend d'abord le jazz et rencontre Claude Goaty, chanteur populaire des années 50, qu'il suivra à Paris pour découvrir Montmartre, où il s'installe. Ici, dans ce lieu fourmillant d'idées et de mouvements artistiques divers, il rencontre les hommes et les femmes avec lesquels il développera son travail.Francis Lai a écrit la musique de plus de 100 films et composé les mélodies de plus de 600 chansons. La plupart des stars des années 60,70 et 80 (Elton John, Tom John, DElla Fitzgerald, etc) ont pu chanter ses chansons et les plus grands orchestres internationaux ont enregistré ses musiques. À ce jour, il reste l'un des compositeurs les plus joué sur la planète. Homme discret, timide et très humble, Francis Lai n'en reste pas moins le compositeur français de musiques de films qui a vendu le plus grand nombre de disques à travers le monde. À titre d'exemples : Un Homme et une Femme 5.000.000 exemplaires, Vivre pour Vivre 2.000.000 exemplaires, Love Story 6.000.000 disques vendus, Emmanuelle II 1.000.000 exemplaires, Les Uns et les Autres 2.000.000 et Bilitis avec 7 millions de disques vendus !Son travail est reconnu dans le monde entier, et en 1970, il reçoit le prix le plus prestigieux : un Oscar à Hollywood pour la musique du film « Love Story ». Marié au mannequin Dagmar Puetz, il est père de trois enfants (Frédéric, Olivier, Laura). Francis Lai a également été l'un des pionniers dans la recherche de sons synthétiques et dans l'utilisation de l'informatique musicale. Ces œuvres sont aujourd'hui samplées par des groupes de rap américain, de pop britannique et de techno européenne, dont il est l'une des influences les plus fiables.