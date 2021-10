APRES LE SOMMET FRANCE AFRIQUE, LES ENTREPRENEURS AFRICAINS LANCENT LEUR PROPRE SOMMET - 27 AU 29 OCTOBRE 2021

Lancement Africa Entrepreneurs Summit Lancement Africa Entrepreneurs Summit Africa Entrepreneurs 2019

PARIS, ILE DE FRANCE, FRANCE, October 14, 2021 / EINPresswire.com / -- L' Africa Entrepreneurs Summit 2021Du 27 au 29 octobre prochain se déroulera le lancement d'Africa Entrepreneurs SummitⓇ à Paris et dans 5+ capitales africaines. Cette rencontre sous un format hybride, a vocation à promouvoir et connecter des entrepreneurs africains et internationaux qui ont un impact positif en Afrique.L'innovation au coeur de cette rencontreL'Africa Entrepreneurs Summit constitue à la fois une vitrine pour l’Afrique et une force d'attractivité pour les entreprises qui souhaitent renforcer leurs activités sur le continent africain. Placé sous le thème de l’innovation entrepreneuriale, il offrira un programme phygital à travers 4 temps forts : table ronde participative, workshop collaboratif et Award Dinner.Des cycles d’échanges seront organisés en simultané depuis Yaoundé, Kinshasa, Ouagadougou, Cotonou, Bamako, Paris, et diffusés depuis une plateforme dédiée. Ils offriront aux participants, l’opportunité d’échanger sur les enjeux de l’innovation en Afrique et les moyens permettant de faciliter son émergence sur le continent. Mais également d’aborder les conclusions du Sommet Afrique France.Le Prix de l'Entrepreneur Africain , principal temps fort de cette éditionA cette occasion, le palmarès du Prix de l'Entrepreneur Africain 2021, sera dévoilé le 28 octobre 2021 lors d’une soirée exclusive au sein du prestigieux hôtel parisien. Ce Prix récompensera cette année des entrepreneurs dans 3 Grandes Catégories :- Entrepreneur Africain de l'Année- Start-up Africaine de l'Année- Positive ImpactLa dernière édition organisée en 2019 avait permis de récompenser Idrissa Nassa, CEO de Coris Bank, et les frères Bélibi, founders de Pneupur, respectivement dans les catégories du Prix de l'entrepreneur africain et de la startup africaine de l'année.L’entrepreneuriat féminin sera particulièrement mis en avant à travers le Prix African’Elles. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 23 octobre 2021.Le Jury cette année sera constitué de personnalités indépendantes, au rang desquels :- Jean Paul Djoumessi | Founder SGS- Denis Pagnac | Founder Summview- Said Agbanrin | Founder Groupe Manegere- Carole Dasilva | Founder Afip- Augustin Meutchedje | Expert-comptable, Founder Coficore- Christian Jekinnou | Founder Fanako.co- Patricia Monthé | Founder MEDx, Member of the advisory Board- Armel Djeukou | Head of Digital Design Manufacturing and Services, Airbus- Abd Haq Bengeloune | Founder Inoya- Charles Fondop | Founder BC Solar & Audeo- Edouard Sanou | Founder Nexilone- Bruno Eto | Founder Laboratoires TBC & co-founder DacmiPlus qu'un événement, Africangels, principal organisateur de l’événement, souhaite interconnecter les entrepreneurs et leur offrir un cadre d'échange permanent.---Africangels Africangels met ses ressources au service d’entrepreneurs ambitieux, dont les activités ont un impact socio-économique sur le continent africain. Il rassemble à la fois des business angels à la recherche d’opportunités d’investissement et des chefs d’entreprises qui souhaitent renforcer leur position et créer des opportunités d'affaires.Africangels s’est donné une mission complexe mais essentielle : mettre l’entrepreneuriat des africains au coeur de la réflexion stratégique sur l’élaboration d’actions économiques et la participation au développement du continent africain.Africa Entrepreneurs SummitAFRICANGELSPour s'inscrire : https://www.eventbrite.fr/e/163782629253 Pour candidater au Prix : https://go.prixdelentrepreneur.com Facebook : https://facebook.com/prixdelentrepreneur Twitter : https://twitter.com/PrixAfricain Contact presse : media@africangels.orgIdriss Fall : +33.6.21.58.50.18