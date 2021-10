Immigration Sponsors and Applications for Benefits through IDHW

Are you an immigrant family that has been denied Food Stamps or Medicaid because Health and Welfare asked you about the income and resources of your immigration sponsor?

Immigrant families who apply to the Idaho Department of Health and Welfare (IDHW) for public benefits, like Food Stamps or Medicaid, may face a new problem getting those benefits. IDHW has recently started asking immigrant families to provide income and resource information for the immigrant's sponsor. (Most immigrants have a sponsor from when they applied to become a lawful permanent resident). This income and resource information may make the immigrant family ineligible for public benefits. However, the family has the right to request a hardship exemption to receive public benefits. If your family faces this problem, please contact Idaho Legal Aid for help.

¿Es usted una familia inmigrante a la que se le han denegado los cupones de alimentos o Medicaid porque el Departamento de Salud y Bienestar Social le ha preguntado sobre los ingresos y recursos de su patrocinador de inmigración?

Las familias inmigrantes que solicitan al Departamento de Salud y Bienestar de Idaho (IDHW) prestaciones públicas, como los cupones de alimentos o Medicaid, pueden enfrentarse a un nuevo problema para obtener dichas prestaciones. El IDHW ha comenzado recientemente a pedir a las familias inmigrantes que proporcionen información sobre los ingresos y los recursos del patrocinador del inmigrante. (La mayoría de los inmigrantes tienen un patrocinador desde que solicitaron la residencia legal permanente). Esta información sobre ingresos y recursos puede hacer que la familia inmigrante no tenga derecho a las prestaciones públicas. Sin embargo, la familia tiene derecho a solicitar una exención por dificultades económicas para recibir las prestaciones públicas. Si su familia se enfrenta a este problema, póngase en contacto con Idaho Legal Aid para obtener ayuda.