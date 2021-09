LE PRIX DE L'ENTREPRENEUR AFRICAIN 2021 LANCE SON APPEL A CANDIDATURE

Prix de l'entrepreneur Africain 2021 - Flyer lancement Frères Bélibi, Pneupur - Lauréats 2019 du Prix de l'entrepreneur Africain, catégorie Startup Idrissa Nassa, CEO Coris Bank - Lauréats 2019 du Prix de l'entrepreneur Africain

Lancé en 2011, le Prix de l’entrepreneur africain revient cette année avec de nouveaux enjeux.

PARIS, FRANCE, September 29, 2021 / EINPresswire.com / -- Placé sous le thème de l’innovation entrepreneuriale, le Prix de l'entrepreneurs Africain récompensera cette année, les entrepreneurs qui ont un impact en Afrique. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 23 octobre 2021.L'innovation, au cœur de cette nouvelle éditionCe Prix est l'occasion de mettre en lumière des entrepreneurs qui se distinguent et qui, par leur parcours et leur leadership inspirent les générations montantes.Au travers de cette nouvelle édition, il entend promouvoir des réussites qui portent un nouveau souffle et entendent répondre aux enjeux liés à l’innovation en Afrique tout en inspirant les leaders de demain.Plus qu'un événement, le Prix de l’Entrepreneur Africain s’inscrit cette année dans le cadre de l’ Africa Entrepreneurs Summit , un événement hybride dans lequel Africangels entend créer un cadre d'échange avec des entrepreneurs afin de faciliter les collaborations entre entrepreneurs africains et internationaux, futurs fers de lance de la nouvelle dynamique entrepreneuriale. Plusieurs firmes y sont associées, dont Deloitte, Agorize, Coris Bank, Miro, Orange, Brut, Société Générale.5 catégories récompenséesCette année, 5 grandes catégories seront récompensées par un Jury composé de professionnels :- Le Prix de l’Entrepreneur Africain de l’année- Le Prix African’Elles consacré aux femmes qui osent l'innovation- Le Prix de la Startup africaine de l’année décerné à un jeune créateur à « fort potentiel »- Le Prix Next Impact qui récompense des dirigeants pour leur impact sur l’économie et leurs solutions innovantes à des problématiques sociétales.Le Prix de l'Entrepreneur Africain offre aux lauréats la possibilité de changer d'échelle en bénéficiant d'une mission de conseil, d'un accès aux réseaux internationaux d'Africangels, et d'une large visibilité médiatique en Afrique. Les lauréats innovants recevront une dotation d'une valeur allant jusqu'à 40.000€ (lots, exposition médiatique,...) et une exposition au près des plus gros investisseurs.Critères de sélectionEn fonction des catégories, le prix de l’entrepreneur africain récompense des entrepreneurs africains de cœur ou d'origine suivant 3 qualités fondamentales :- les éléments clés de performance de l’entreprise ;- leurs succès ;- leurs pratiques.Seront évalués, en fonction des catégories, les critères suivants :- leadership au travers de sa détermination- aptitude à développer un concept d’entreprise- impact social- innovation (création, démarche, invention, développement d'approche)InscriptionsPour déposer leurs candidatures, les entrepreneurs peuvent déposer leur dossier jusqu'au 23 novembre 2021 via le site https://go.prixdelentrepreneur.com