Impact åbner kontor i Danmark med erfaren bureauchef i spidsen.

Nicolai Mariegaard, Impact Danmark

Stigende efterspørgsel i hele Norden, får Amerikanske Impact til at åbne kontor i Danmark, for at være tættere på sine mange nye kunder.

KøBENHAVN, DANMARK, September 8, 2021 / EINPresswire.com / -- Impact , (tidl. Impact Radius) der blev grundlagt i USA i 2008, har åbnet kontor i København. Åbningen sker som en del af vækstplanerne i EMEA og er blevet fremskyndet af den voldsomme vækst Impact har oplevet i Norden de seneste 24 måneder.I en tid hvor influencere, medier, branded content og andre marketing partnere er blevet en væsentlig vækstmotor for ambitiøse brands, er efterspørgslen på værktøjer, der gør det nemt at administrere og optimere de mange kanaler vokset tilsvarende. Impact er, med sine 1.200 ansatte, verdens største software platform, til at håndtere influencers, affiliate, medier og andre marketing partnerskaber.Som ansvarlig for Impacts ekspansion i Danmark er Nicolai Mariegaard blevet ansat som landechef. Nicolai er en performance marketing veteran og har arbejdet med at optimere kunderejsen i en digital verden mere end 10 år. Han har en baggrund fra digitale bureauer senest M/six og Ambition, men også arbejdet som selvstændig perfomance marketing.”Med et voksende antal danske kunder føler vi, at det er et ideelt tidspunkt at få ”boots on the ground” for at sikre optimal service for vores mange danske brugere” siger Frederic Taillier, Nordisk Direktør, Impact. ”Vi er glade for at byde Nicolai velkommen ombord for at stå i spidsen for vores indsats her. Han brænder for datadrevet forretningsudvikling, og har en næsten nørdet interesse i at optimere kunderejser ved hjælp af ny teknologi.”Nicolai kommenterer: ”Da Impact allerede vokser så hurtigt som det gør, bliver vores opgave at støtte danske og nordiske kunder. Der er mange CMO´er der forståeligt nok er lidt bekymret over at lægge deres brands i hænderne på eksterne partnere som eksempelvis Influencere, og der kan vi byde ind med hundredvis af cases fra mange andre lande…. Det er en spændende tid at være en del af martech landskabet, på den ene side stormer influencere og branded content frem over alt i Danmark, samtidig kan det virke som det vilde vesten og gennemsigtigheden kan ofte være svær at få øje på. Det, og mange andre problemer, løser Impacts forskellige software produkter, og den mulighed kunne jeg umuligt sige nej til.”Impacts kundebase inkluderer nordiske virksomheder som Soundboks, OrganicBasics, Vivino og Pandora samt internationale kunder som Airbnb, Disney+ og HelloFresh.For mere information kontakt:Nicolai Mariegaard,Country Manager Denmarknicolai.mariegaard@impact.comTLF 3145 7815PR-kontakt:Julia Smith, kommunikationsdirektør, Impact EMEAjulia.smith@impact.comOm ImpactImpact er verdensledende inden for partnerskab-automatisering og den suverænt vigtigste spiller i den nye partnerskabsøkonomi. Impact hjælper virksomheder med at vokse ved at automatisere den fulde partnerskabs-livscyklus, herunder opdagelse, rekruttering, kontrakt, engagement, svindel beskyttelse, optimering og betalingsbehandling til virksomhedspartnerskaber, som affiliate, Influencere, branded content og meget mere. Impacts Partnership Cloud administrere mere end 50 mia USD i salg af e-handel og behandler over 2 mia usd årligt i betalinger til influencre. Impact er leverandør til globale brands som Vivino, Pandora Airbnb, Disney+ og HelloFresh.Siden starten i Santa Barbara, i 2008, er Impact idag vokset til mere end 1.200 ansatte over hele verden.Se mere på www.impact.com