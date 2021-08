FIFDA annonce sa onzième édition 100 % en ligne du 3 au 9 septembre 2021

FIFDA Paris - 3 au 9 sept, 2021 Affiche LOUISVILLE COEUR BATTANT / RIVERCITY DRUMBEAT @ FIFDA.org Affiche POUR LA CAUSE @ Fifda.org

Avec onze films a découvrir en France, Suisse, Belgique, Luxembourg, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion

« Ouvrir la réflexion sur le vécu des personnes d’Afrique et d’origine africaine partout dans le monde»” — Reinaldo B. Spech

PARIS, FRANCE, August 30, 2021 / EINPresswire.com / -- FIFDA LANCE SA ONZIEME EDITION EN LIGNE DU 3 AU 9 SEPTEMBRE 2021 AVEC 11 FILMS AVEC DES HISTOIRES DE L’AFRIQUE, DE SA DIASPORA ET D'AILLEURÀ la suite de la montée du virus DELTA du COVID-19, le Festival International de Films de la Diaspora Africaine (FIFDA) annonce une onzième édition en ligne du 3 au 9 septembre 2021 avec onze films a découvrir en France, Suisse, Belgique, Luxembourg, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion.Programmation complète et billets : www.fifda.org La sélection des onze films est marqué par le travail de réalisateurs connus comme Arnold Antonin (Haïti) avec AINSI PARLA LA MER - présenté dans le programme ENVIRONNEMENT DANS LES CARAÏBES avec le film 76, L'ÉRUPTION DE LA SOUFRIERE de Olivier Kancel (Guadeloupe) - Rolf de Heer avec son classique THE TRACKER (Australie) et Hassan Benjelloun avec sa nouvelle comédie POUR LA CAUSE (Maroc).FIFDA célèbre aussi la créativité de jeunes réalisateurs imaginatifs et audacieux dans les histoires qu’ils nous présentent tels que Medhin Tewolde Serrano avec NEGRA (Mexique), un film à propos du racisme au Mexique et Olivier Assoua réalisateur du film de clôture LA VALLÉE DES AIGLES / THE EAGLE'S NEST (Cameroun / Royaume Uni).Deux films dont l’audience n’a pas cessé de parler lors de FIFDA 2020 nous reviennent : UN MORCEAU DE NOTRE TERRE / A TASTE OF OUR LAND de Yuhi Amuli (Rwanda) et MYOPIE de Sanaa Akroud (Maroc).FIFDA 2021 vous présente 11 films qui contribuent au rapprochement des cultures et à faire connaitre des histoires anciennes et actuelles souvent ignorées et négligées. FIFDA est un espace pour favoriser le dialogue, stimuler votre culture générale et assurer le rayonnement de la diaspora africaine.Nous vous remercions de participer avec nous à cette aventure et nous vous souhaitons un bon cinéma !À propos du Festival de Films de la Diaspora Africaine (FIFDA):Établi à Paris en 2009 comme association loi de 1901, FIFDA a pour mission de présenter des films inédits qui mettent en exergue la diversité culturelle des sociétés modernes. L’association œuvre dans le but de favoriser le dialogue des cultures à travers des projections et débats.PROGRAMMATION COMPLETE==========================Film d’ouvertureFINDING SALLY de Tamara Mariam Dawit (Canada / Ethiopie)Film de clôtureLA VALLÉE DES AIGLES / THE EAGLE'S NEST de Olivier Assoua (Cameroune / Royaume Uni)POUR LA CAUSE de Hassan Benjelloun (Maroc)76, L'ERUPTION DE LA SOUFRIERE de Olivier Kancel (Guadeloupe)AINSI PARLA LA MER d'Arnold Antonin (Haiti)LOUISVILLE COEUR BATTANT / RIVERCITY DRUMBEAT de Marlon Johnson et Anne Flatté (Etats Unis)NEGRA de Medhin Tewolde Serrano (Mexique)THE TRACKER de Rolf De Heer (Australie)#LANDOFTHEBRAVE de Tim Huebschle (Namibie)MYIOPIE de Sanaa Akroud (Maroc)UN MORCEAU DE NOTRE TERRE / A TASTE OF OUR LAND de Yuhi Amuli (Rwanda)Débats virtuels — Avec les équipes de Finding Sally, Le Nid de l'aigle, Pour La Cause, Le programme ENVIRONNEMENT DANS LES CARAÏBES et Louisville Coeur Battant.Tous les films sont disponibles pour toute la période du festival saufs ceux qui sont suivis de débats.FILMS SUIVIS DE DEBATS=======================FINDING SALLY commence le Sep 3 à 19H et reste disponible jusqu'à la fin. Débat à 20h30 le 3 septembreRIVERCITY DRUMBEAT / LOUISVILLE CŒUR BATTANT commence le Sep 4 à 14H30 et reste disponible jusqu'à la fin. Débat à 16h00 le 4 septembrePOUR LA CAUSE commence le Sep 5 à 18H00 et reste disponible jusqu'à la fin. Débat à 20h00 le 5 septembreLe PROGRAMME "L'ENVIRONNEMENT DANS LES CARAÏBES" commence le Mercredi Sep 8 à 18h30 et reste disponible jusqu'à la fin. Débat à 20h00 le 8 septembreCLÔTURE : THE EAGLE’S NEST / LA VALLÉE DES AIGLES commence le Jeudi Sep 9 à 19h00. Débat à 20h30 le 9 septembreTous les films sont disponibles pour 48 heures une fois la commande passée.

