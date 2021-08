Jose Eshkenazi: Los grandes fichajes consolidan el marketing deportivo y fortalecen al Soccer como líder mundial

Share This Article

Con motivo de los recientes acontecimientos deportivos entrevistamos al empresario mexicano Jose Eshkeanzi Smeke.

“Hoy Lionel Messi tiene más followers que Kim Kardashian, su cuenta es la sexta en términos de seguidores a nivel mundial. Messi ganó 4.5 millones de seguidores en tan sólo 24 hrs.” — Jose Eshkenazi Smeke

KEY BISCAYNE, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS, August 25, 2021 / EINPresswire.com / -- Con motivo de los recientes acontecimientos deportivos entrevistamos al empresario mexicano Jose Eshkenazi Smeke, líder en marketing deportivo, publicidad virtual y en vallas a nivel de cancha.Durante la entrevista Jose Eshkenazi afirmó que la contratación de Lionel Messi por el PSG es una muestra de la eficiencia del marketing deportivo. “Hoy Lionel Messi tiene más followers que Kim Kardashian, su cuenta es la sexta en términos de seguidores a nivel mundial. Messi ganó 4.5 millones de seguidores en tan sólo 24 hrs. Para darles idea de la magnitud de Lionel en Instagram, ningún equipo de la NFL tiene más de 4.5 millones de seguidores en Instagram. Por eso las grandes contrataciones apoyan al marketing deportivo y muestran la fortaleza del futbol Soccer como el deporte líder a nivel mundial.”Su gran desempeño deportivo de la mano de un excelente trabajo de representación consolida a Messi dentro del grupo de deportistas en activo que han superado la cifra de un billón de dólares en ingresos. Solamente Tiger Woods, Floyd Mayweather, LeBron James, Cristiano Ronaldo y dentro de poco Roger Federer han conseguido esta hazaña, señaló el Directivo de Soccer Media Solutions empresa líder en marketing deportivo y en publicidad virtual.Nosotros en Soccer Media Solutions siempre les hemos mostrado a nuestros clientes la importancia de anunciarse en la cancha con diversas soluciones. Mucho se habla de la venta de playeras del PSG y de los ingresos que generó Michael Jordan con el fichaje de Messi pero nadie ha enfatizado que el PSG y Nike estaban preparados para captar toda esa demanda en el momento adecuado. Más de 22 diseños diferentes de productos deportivos asociados a Lionel Messi en el momento del anunció. Esa es la sofisticación más relevante. La Selección Nacional de Argentina pudo haber aprovechado este momento, destacó el empresario con más de 20 años en el sector, Jose Eshkenazi Smeke A continuación, les presentamos algunos aspectos de la entrevista:¿Pero qué es lo que se requiere para que este éxito se observe en otras áreas del deporte?Quizá no se trata de fichajes si no de generar momentos deportivos emblemáticos. Los grandes eventos ayudan a generar la cercanía con los atletas. Messi tiene un desempeño atlético relevante, pero tiene grandes eventos de forma cotidiana. Por eso reitero que mi propuesta sobre los juegos olímpicos permitiría que mayores recursos se destinen a los deportes. Tristemente la vida deportiva de alto rendimiento de los atletas puede ser corta por eso requieren de más espacios que los ayuden a consolidarse a lo largo de su carrera.¿En qué consiste tu propuesta?La propuesta es simple y ya se ha comentado por diversas entidades: celebrar las olimpiadas cada dos años al igual que cada dos años realizar el Mundial de Fútbol Soccer. Las reglas sobre la celebración de las Olimpiadas y el Mundial de Futbol Soccer datan de una época con un alcance de medios diferente y con otras tecnologías. La tecnología hoy ha cambiado a los deportes de forma relevante. Estos eventos relevantes permiten hacer un sentimiento de comunidad en el planeta y fomentarían la reactivación del consumo en muchos países. Por ejemplo, para que en América tengamos juegos olímpicos en un horario de consumo amplio van a tener que pasar 8 años y algo similar va a pasar en Asia ahora que se celebren las Olimpiadas en Paris. En el caso de las olimpiadas la propuesta tendría que ir complementada con otorgar medallas al 4to y 5to lugar, así como que la ciudad sede repita el evento a los siguientes dos años. En el caso del Mundial acertadamente al realizarlo al mismo tiempo en diferentes países baja los costos de operación.Esta Propuesta, llamémosla Propuesta Eshkenazi, ¿Qué impactó tendría en los atletas?Yo no la llamaría así, simplemente se trata de una idea que ha estado en el colectivo durante un tiempo. El efecto en los atletas es enorme porque todos ya tienen redes sociales, con un evento relevante los atletas tienen la capacidad de aprovechar su momento por periodos más largos. Los recientes cambios en las reglas de publicidad de la NCAA nos muestran que la audiencia esta ansiosa de conocer y estar en contacto con sus atletas. Además de que dichas propuestas validan la eficiencia de la publicidad a nivel de cancha.Finalmente, Jose Eshkenazi el Directivo de Soccer Media Solutions destacó que los eventos deportivos y realities show hoy se consolidan como los eventos que logran captar niveles altos de audiencia y hacer a nuevas generaciones inclusive a medios tradicionales. “En Soccer Media Solutions es prioritario ofrecer las mejores soluciones a nuestros clientes para que puedan alcanzar sus objetivos”.Jose Eshkenazi Smeke es un altruista y empresario mexicano experto en Marketing Deportivo con una amplia experiencia en el sector. Director General de Soccer Media Solutions.Soccer Media es la empresa líder en publicidad virtual en México enfocada en futbol soccer, Selección Nacional y en Reality Shows. Sus oficinas están Ciudad de México, pero sus operaciones abarcan todo México y otras ciudades en el mundo.

